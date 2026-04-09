「現代自動車初の女性社長」。

昨年末に社長に昇進したチン・ウンスク現代自動車・起亜ICT（情報通信技術）担当社長についた修飾語だ。だが「女性」だけが重要なキーワードではない。KTやネイバーなどIT業界の開発者出身である彼女が現代自動車グループ入社5年で社長になったということは意味が小さくない。社長就任後に中央日報との初めてのメディアインタビューでチン社長は現在の現代自動車を「製造業からIT企業に転換する成長期」と表現した。

計算統計学を専攻したチン社長はKTに就職した。13年働いて管理職に上がったが、現場開発に楽しさを感じてネイバーの開発者に転職し、その後何か新しいものに挑戦したくてNHN行きを選んだ。

NHN最高技術責任者（CTO）時代に現代自動車入りの提案を受けたチン社長は「自動車メーカーで自分にどんな仕事ができるだろうか」と考え戸惑ったという。だがこれからは自動車が「巨大なスマートフォン」に進化するだろうという考えから2021年に現代自動車に入社した。チン社長は「自動車産業にもiPhoneが初めて出た時のような瞬間がやってくると考えた。現代自動車にもIT経験を持つ人たちが集まるべきだと思った」と話した。

製造業は彼女が働いてきたITとは違った。製造業は製品をしっかり作って伝達すれば終わるが、ソフトウエアは顧客に伝達し持続的なサービスとアップグレードが始まるためだ。自動運転と電気自動車時代を控えた自動車メーカーもIT企業への転換が避けられない状況になった。

チン社長は昨年、役員対象の講義をしながら最初のページに世界時価総額10大企業を示した。サウジ国営石油企業アラムコを除けばすべてIT企業だった。彼女は「現代自動車より売り上げが少ないのに時価総額が大きいIT企業が多いということは、市場でわれわれをIT企業とみていないという意味」と話した。

今年初めにヒューマノイドの「アトラス」が注目され現代自動車の株価が急騰した時は「いよいよ市場でわれわれをIT企業と見始めた」と思いうれしかった。市場が期待する能力を見せるための最初の課題は製造技術人材とIT人材の「共存」だ。チン社長は「自動車メーカーがIT会社に転換する過程では混乱や摩擦もあるだろうが、これを克服すればどんな会社よりも強くなるだろう」と話した。

市場では現代自動車の自動運転技術開発速度がとても遅いという批判もある。チン社長は現代自動車がテスラや中国企業に比べ後発走者である点は認めたが逆転は可能だとみた。彼女は「電気自動車時代に技術は遠からず上方平準化するだろう。今後ソフトウエアはユーザーのニーズをしっかり把握して新たな価値を付加するのが核心だが、この能力はわれわれが最高」と話した。彼女が率いるICT本部はまさにこのユーザーのニーズを把握する組織だ。世界の現代自動車の生産・購入・ユーザーのデータを集めて管理する。

チン社長のノートパソコンには「BLUE」と書かれたステッカーが貼られている。業務性向診断結果を示したもので、ブルーは働く時に「人」を最も重要に考えるという意味だ。彼女が考えるリーダーシップとは人の間でバランスを取ることだ。彼女は「異質な人が集まった所であるほどリーダーが各自の置かれた状況を理解するのが先」と強調した。