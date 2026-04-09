BTS（防弾少年団）が9日、リーダーRM（アールエム）の故郷である高陽（コヤン）総合運動場で、新しいワールドツアー「ARIRANG」の幕開けを華やかに飾る。

今回のツアーは6年5カ月ぶりに披露する完全体での公演であり、K−POP史上最大規模として記録される見通しだ。

所属事務所のBIGHIT MUSICによると、BTSは高陽で開催される9・11・12日の公演を皮切りに、日本、米国、欧州、南米、東南アジアなど世界34都市を巡回し、計85回にわたる大長征を繰り広げる。

すでに高陽や東京を含め、北米や欧州などの46公演が完売しており、北米・欧州公演だけで約240万枚のチケット販売数を記録する勢いを見せつけている。

今回のツアーの核心は、スタジアムおよび大型ドーム会場に設置される360度開放型ステージだ。K−POPツアー史上最多の観客動員が予想される中、メンバーたちはファンとの臨場感を極大化できる新しいステージ演出を予告した。

公演では、「Billboard 200」チャートで2週連続1位を占めた新アルバム『ARIRANG』のタイトル曲『SWIM』や『2．0』などの新曲はもちろん、歴代のヒット曲を網羅した盛りだくさんのステージになる予定だ。

開幕を控えた高陽総合運動場の一帯は、祝祭ムードに包まれている。至るところにツアーポスターやファンが設置した街灯バナー、バス停の広告が並び、住民たちも歓迎の横断幕を掲げた。

高陽市は1公演あたり4万人以上の大規模な人出が集まるとみて、会場周辺の安全管理に行政力を集中させている。