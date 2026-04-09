ホワイトソックスは日米通算250本塁打を放った村上宗隆内野手（26）を祝福。その様子が球団の公式インスタグラムで8日（日本時間9日）に公開された。

村上は4日（同5日）のブルージェイズ戦で6回に決勝の4号2ランを放ち、これが日米通算250号。26歳2カ月2日での達成はプロ野球最年少記録として残る王貞治（巨人）の26歳2カ月29日を抜いた。

球団公式インスタグラムでは、ベナブル監督が日本で3冠王や本塁打王など数々のタイトルを獲得した村上が、メジャーでもデビュー戦から3試合連続本塁打を放ったことなどを称え、「250本おめでとう。これからの250本も君の成功も祈っているよ」と祝福。記念のボールとウイスキー「イチローズモルト」をプレゼントした。

拍手で迎えられた村上はチームメートらから「スピーチ！」とあいさつを促されると、「Thank you so much.I'm so happy」（ありがとうございます！本当に幸せ）と満面の笑み。続けて「Let's get to work！Let's win！Let's go！」（さぁ、やるぞ、勝つぞ、行くぜ）と叫び、チームの士気を高めた。