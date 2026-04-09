元HKT48で女優の田中美久（24）が9日、自身のインスタグラムやXを更新。花見ショットを投稿した。

「昼も夜も充実」と題し、オフショットをアップした。

「桜が散る頃にお花見 お友達と公園でピクニック お弁当作って、わんちゃんのお知り合いも増えて愛犬も喜んでて嬉しかった!! いい子だった」と伝え、ボディーにフィットした桜色の半袖ニットトップスにデニムコーデでワッフルやドーナツを食べながら、愛犬や友人と東京・新宿中央公園花見を楽しむ姿を公開した。

さらに「夜は、まりんちゃんに誘ってもらってカフェからの夜ご飯 映画でお世話になったAPさんもいた 懐かしかった!! まりんちゃんは、月9ドラマの撮影中なのに私に少しの時間でも会いたいって事は、相当好きってことですね？ さばうちゅみるね ふふふ」とつづり、フジテレビ系ドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」（月曜午後9時放送）に出演する女優の西本まりん（24）とのツーショットも披露した。

「最近本当に楽しくて充実してて幸せ うれしいなっ プライベートもお仕事もどっちも大切に素敵な日々を送れてます にっこにこー 今は、寂しいのか？？みんな私のお家にいます。私の家は、よく人のたまり場になりやすいのです、、映え写真頑張ってお友達と撮った！」などと明かした。

田中は熊本県出身。AKB48大島優子に憧れ、母の勧めもあってHKT48の第3期オーディションを受験し、13年8月に合格した。17年12月には週刊誌で初の水着グラビアを披露。18年の11thシングル「早送りカレンダー」で矢吹奈子との「なこみく」コンビで初のセンター選出。同6月の「AKB48世界選抜総選挙」で10位となり初の選抜入り。20年の映画「＃ハンド全力」で単独初主演。21年に1st写真集「1／2少女」を発売。23年にグループを卒業した。

その後もNHK連続テレビ小説「おむすび」に出演するなど女優やタレントとして活躍するほか、水着やランジェリーを含めたモデルとしても絶大な人気を誇る。25年には日本テレビ系連続ドラマ「良いこと悪いこと」にも出演。今年3月9日には3rd写真集「ぜんぶ、ほんと」を発売。愛称は「みくりん」。「アイドル界のグラビアクイーン」と称されている。身長151センチ。血液型B。