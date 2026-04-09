1.サイズが体に合っている

犬がベッドで快適に眠るためには、サイズ選びも重要なポイントです。

犬の全身が入らないほど小さなものは当然適していませんが、体に対して大きすぎるものも必要ないと考えられます。

ベッドが小さいと犬は体を伸ばしたり寝返りしにくかったりして、うまく疲れが取れない可能性があります。

反対に大きすぎるベッドでは、犬がどこで眠ったらいいかわからず落ち着かないことがありますし、必要以上にスペースを取ってしまいます。

適切なサイズの目安は、犬の鼻先から尻尾の付け根までの長さに20cm前後をプラスした長さだとされています。

また、ベッドの上でくるっと回って体の向きを変えたり、ごろんと寝返りを打てたりする幅と奥行きがあるといいでしょう。

子犬の場合は成長していくことを考えて、その犬種が成犬になったときのサイズを参考にして選ぶことをおすすめします。

2.素材が丈夫で破れにくい

愛犬が使うベッドは、ふわふわで寝心地のよさそうなものを選んであげたいと思う飼い主さんは多いと思います。

ベッドを噛む犬や土を掘るような行動をする犬もいるため、外側の素材が破れて中の素材が出てきてしまうことがあります。

ふんわりとした感触のベッドには綿が使われていることが多くあり、出てきた綿などを誤飲してしまうことがあるので注意が必要です。

飲み込んだ綿の量が多いと胃腸で詰まってしまうことがあるため、犬にとって大きな危険が及んでしまいます。

愛犬を思って快適性にこだわりたい人もいると思いますが、同時に安全性もしっかりと考えて破れにくい丈夫な素材が使われているものを選ぶようにしましょう。

3.季節に合っていて快適性が高い

犬は1日15時間前後を寝て過ごすとされている動物です。子犬やシニアの場合は、さらに長い時間眠ることもあります。

しっかりと眠っていなくても、ベッドの上で体を休めたり横になったまま飼い主さんの様子を見ていたりする時間は長いと思います。

そのため、長い時間過ごすうえで快適に過ごせるベッドを選ぶことも大切です。

暑い時期には熱がこもりにくい通気性のいい素材のベッド、寒い時期には保温性の高い素材が使われているベッドなど、季節や環境に合ったものを使い分けるといいでしょう。

4.弾力があり底つき感がない

犬用のベッドといっても種類は豊富で、中綿が入っているふわふわとした感触のものから沈み込みの少ないマット状のものまで様々です。

犬が快適に眠れるようにするためには、ある程度弾力があり犬の体重をしっかりと支えられるようなベッドを選ぶことをおすすめします。

軽くふわふわしたベッドは一見気持ちよく眠れそうですが、中綿の量が少ないとあっという間につぶれてしまいます。

また、ビーズクッションのようなタイプのベッドの中には、体が沈み込みすぎて立ち上がることが大変なものもあります。

長い時間をベッドで過ごすうえ、筋力が低下しがちな老犬の場合は特に注意が必要です。寝返りや立ち上がりがスムーズにしやすい、低反発または高反発マットなどを利用するといいでしょう。

5.形状が好みや体質に合っている

犬が快適に眠れるベッドを選ぶときには、その犬の好みに合わせることも大切なポイントです。

広々したベッドでのびのびと寝る犬もいれば、ベッドのふちにあごを乗せて寝るのが好きな犬もいます。そのほかにも、ドーム型ベッドのように周囲が囲まれているところの方が安心して眠れるという犬もいるでしょう。

また、好みだけでなく体格や体質に合わせることも必要です。特に足が高く上がりにくくなる老犬の場合は、ふちがあまり高くないものや入り口が低く設計されているものを選ぶと安全です。

まとめ

長い時間を眠って過ごす犬にとって、ベッドはとても大切なアイテムです。

安心して心地よく眠れるように、日頃の愛犬の性格や行動を見極めてぴったりのベッドを見つけてあげるようにしましょう。