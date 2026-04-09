ついにStarlink導入

太平洋フェリーは2026年4月6日、自社フェリーでStarlinkを活用したWi-Fiサービスの提供を始めました。

【マジ神】これが太平洋フェリーの「使い放題Wi-Fi」です（画像）

名古屋〜仙台〜苫小牧（北海道）間の約1330kmを約40時間かけて結ぶ太平洋フェリーは、国内最長のフェリー航路です。これまで携帯電話の電波が届きにくかった洋上においても最大220Mbpsの高速インターネット通信を実現するWi-Fiを導入します。所属する3隻のうち、まずはフェリー「きたかみ」において提供を開始します。

今回はKDDIとワイヤ・アンド・ワイヤレスが提供する「フェリーWi-Fi」を導入。「1500円で最大24時間使い放題」という料金プランですが、auユーザーならば無料だそうです（au Starlink Direct専用プラン／au Starlink Direct専用プラン＋加入ユーザー含む）。事前申し込みは不要です。

なお、利用可能エリアは「きたかみ」の7デッキ パブリックスペースです。客室では利用できません。

フェリーは他の交通機関と異なり、洋上ではケータイもネットも使えないというのが当たり前でしたが、他社フェリーでもStarlinkを活用したWi-Fiの導入が進んでいます。ただ、たとえば商船三井さんふらわあの場合、無料で利用できますが限られた通信回線を多くのユーザーで共有するため、サービスの利用時間を1回の乗船につき30分を2回、合計60分とするなど、条件が異なっています。

なお、太平洋フェリーでは他の2隻「いしかり」「きそ」にも、6月以降、順次Wi-Fiを導入するといいます。