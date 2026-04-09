佐野ラーメンの不揃い”ピロつる”麺が旨い！ とろ玉にチャーシューにメンマ、王道の構成にやみつき
全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、栃木県・佐野市のラーメン店『青竹手打ちラーメン田村屋』です。
【栃木県】佐野ラーメン
【栃木県】佐野ラーメン
青竹打ちという竹を使用した手打ちの麺は多加水のちぢれ形状。弾力ある食感と啜りやすいのど越しの良さがある。名水の地・佐野の水を使ったスープは繊細で、透き通った醤油味が多し。
青竹手打ち麺に黄金色のスープのバランスが抜群
数多くの有名店も出している名店のひとつ。
青竹を使い、完全手作業で打たれた麺は、佐野ラーメンらしい中太の平打ち。不揃いでピロつるの食感がよく、もちりとしつつコシもある。黄金色に澄んだスープがまたよし。
味玉チャーシューメン1420円
『青竹手打ちラーメン田村屋』味玉チャーシューメン 1420円
背ガラを中心としてとるというダシには牛スジなども加えられ、独自の甘みやとろみ、後口には魚介節の風味も。肉厚バラチャーシューにメンマ、半熟玉子が揃うオーソドックスな構成がまた飽きのこない味を出している。餡ぎっしりの餃子も食べ応え抜群だ。
『青竹手打ちラーメン田村屋』
佐野市『青竹手打ちラーメン田村屋』
［店名］『青竹手打ちラーメン田村屋』
［住所］栃木県佐野市浅沼町780-3
［電話］0283-24-8617
［営業時間］11時〜15時、17時〜21時（麺がなくなり次第終了）、土・日・祝：11時〜21時（麺がなくなり次第終了）
［休日］水
［交通］JR両毛線佐野駅から車で約5分
撮影／小島昇、取材／池田一郎
※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。
※画像ギャラリーでは、餡ぎっしりの「手包み餃子」の画像をご覧いただけます
※月刊情報誌『おとなの週末』2026年2月号発売時点の情報です。