全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、栃木県・佐野市のラーメン店『青竹手打ちラーメン田村屋』です。

【栃木県】佐野ラーメン

【栃木県】佐野ラーメン

青竹打ちという竹を使用した手打ちの麺は多加水のちぢれ形状。弾力ある食感と啜りやすいのど越しの良さがある。名水の地・佐野の水を使ったスープは繊細で、透き通った醤油味が多し。

青竹手打ち麺に黄金色のスープのバランスが抜群

数多くの有名店も出している名店のひとつ。

青竹を使い、完全手作業で打たれた麺は、佐野ラーメンらしい中太の平打ち。不揃いでピロつるの食感がよく、もちりとしつつコシもある。黄金色に澄んだスープがまたよし。

味玉チャーシューメン1420円

『青竹手打ちラーメン田村屋』味玉チャーシューメン 1420円

背ガラを中心としてとるというダシには牛スジなども加えられ、独自の甘みやとろみ、後口には魚介節の風味も。肉厚バラチャーシューにメンマ、半熟玉子が揃うオーソドックスな構成がまた飽きのこない味を出している。餡ぎっしりの餃子も食べ応え抜群だ。

『青竹手打ちラーメン田村屋』

佐野市『青竹手打ちラーメン田村屋』

［店名］『青竹手打ちラーメン田村屋』

［住所］栃木県佐野市浅沼町780-3

［電話］0283-24-8617

［営業時間］11時〜15時、17時〜21時（麺がなくなり次第終了）、土・日・祝：11時〜21時（麺がなくなり次第終了）

［休日］水

［交通］JR両毛線佐野駅から車で約5分

撮影／小島昇、取材／池田一郎

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、餡ぎっしりの「手包み餃子」の画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年2月号発売時点の情報です。

【画像】青竹で打つ”ピロつる麺” 弾力とのど越しの良さがたまらん！（6枚）