スヌーピーの親友「ウッドストック」専門店が4周年！メッシュトートがもらえるノベルティキャンペーンがスタート
コミック「PEANUTS(ピーナッツ)」に登場する、黄色くて小さな鳥・ウッドストックをテーマにしたショップ「WOODSTOCK NEST Sweets & Goodies(ウッドストックネスト スウィーツ アンド グッディーズ、以下WOODSTOCK NEST)」が2026年4月で4周年を迎える。これを記念して、2026年4月3日からノベルティプレゼントキャンペーンがスタートした。
【写真】「WOODSTOCK NEST Sweets & Goodies」の春の新作グッズ＆スイーツを見る
■四つ葉のクローバーがかわいいメッシュトートをプレゼント
今回のノベルティは、透け感のあるメッシュ素材のトートバッグ。4周年にちなんだ四つ葉のクローバーを持つウッドストックがデザインされている。シースルー素材ならではの軽やかさは、春のおでかけにぴったり。中に入れたグッズがうっすら透けて見えるのもおしゃれだ。
配布条件は、全国のWOODSTOCK NEST各店舗またはオンラインストアで5000円以上を購入すること。1人につき1つプレゼントで、当日のレシート合算もOK。数量限定でなくなり次第終了なので、狙っている人は早めに足を運びたい。オンラインストアは同日10時から配布開始となる。
■軽井沢店が“ウッドストックづくし”にリニューアル！
4周年を前に、「SNOOPY Village軽井沢」も大きく生まれ変わった。2026年3月20日のリニューアルで2階フロア全体がWOODSTOCK NESTとなり、ウッドストックの世界観をたっぷり堪能できる空間にパワーアップしている。
まず目に飛び込んでくるのが、店頭のモザイクタイルでできた大きなウッドストック。隣に立って記念撮影するのがおすすめだ。入口を入ると、「2F」の文字からぴょこぴょこ顔を出すウッドストックと仲間たちのサインがお出迎えしてくれる。
2階へ続く階段は、軽井沢の澄んだ星空をイメージしたブルーの壁面。天井にはネスト(巣)をイメージしたオブジェにたくさんのウッドストックが！よく見ると、紫色のあの子やリボンがかわいいあの子もまぎれているので探してみて。
2階には軽井沢の湖をイメージしたフォトスポットも登場。桟橋風のセットに自分のぬいぐるみを置いて撮影すれば、とっておきの1枚が撮れるはず。バルコニーのイートインスペースも引き続き利用でき、テイクアウトスイーツと一緒にゆっくり過ごせる。
■春の新商品は全店舗で発売中
2026年3月20日から登場した春の新作も見逃せない。ビーグル・スカウトのメンバーで、パープルカラーがひときわ目を引く「レイモンドぬいぐるみ」(2750円)と、トレードマークの大きなリボンがかわいい「ハリエットマスコット」(1980円)が仲間入り。
カラビナ付きでバッグにぶら下げられる「ミニポーチ」(各1760円)や、店舗ごとにデザインが異なる「A5リングノート」(各1430円)、レトロなチケット風デザインの「アクリルマグネット」(各880円)、メタル素材で高級感のある「ファスナーチャーム」(各770円)、旅先のチケット整理に便利な「A5クリアファイル」(各440円)と、コレクター心をくすぐるラインナップがそろっている。
店舗限定スイーツの「焦がしバターキャラメルケーキ」(702円)や、パープルが映える「レアチーズケーキ レイモンド(ブルーベリー)」(650円)も登場しているので、訪れた際にはぜひ味わってみて。
4周年記念のメッシュトートバッグの配布は、大分・湯布院、長野・軽井沢、京都・錦、小樽(SNOOPY茶屋2F)、伊勢、川越と全国6カ所の「WOODSTOCK NEST」で2026年4月3日からスタートしている。オンラインストアでも手に入るので、近くに店舗がない人もあきらめずにチェックしてみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
■四つ葉のクローバーがかわいいメッシュトートをプレゼント
今回のノベルティは、透け感のあるメッシュ素材のトートバッグ。4周年にちなんだ四つ葉のクローバーを持つウッドストックがデザインされている。シースルー素材ならではの軽やかさは、春のおでかけにぴったり。中に入れたグッズがうっすら透けて見えるのもおしゃれだ。
配布条件は、全国のWOODSTOCK NEST各店舗またはオンラインストアで5000円以上を購入すること。1人につき1つプレゼントで、当日のレシート合算もOK。数量限定でなくなり次第終了なので、狙っている人は早めに足を運びたい。オンラインストアは同日10時から配布開始となる。
■軽井沢店が“ウッドストックづくし”にリニューアル！
4周年を前に、「SNOOPY Village軽井沢」も大きく生まれ変わった。2026年3月20日のリニューアルで2階フロア全体がWOODSTOCK NESTとなり、ウッドストックの世界観をたっぷり堪能できる空間にパワーアップしている。
まず目に飛び込んでくるのが、店頭のモザイクタイルでできた大きなウッドストック。隣に立って記念撮影するのがおすすめだ。入口を入ると、「2F」の文字からぴょこぴょこ顔を出すウッドストックと仲間たちのサインがお出迎えしてくれる。
2階へ続く階段は、軽井沢の澄んだ星空をイメージしたブルーの壁面。天井にはネスト(巣)をイメージしたオブジェにたくさんのウッドストックが！よく見ると、紫色のあの子やリボンがかわいいあの子もまぎれているので探してみて。
2階には軽井沢の湖をイメージしたフォトスポットも登場。桟橋風のセットに自分のぬいぐるみを置いて撮影すれば、とっておきの1枚が撮れるはず。バルコニーのイートインスペースも引き続き利用でき、テイクアウトスイーツと一緒にゆっくり過ごせる。
■春の新商品は全店舗で発売中
2026年3月20日から登場した春の新作も見逃せない。ビーグル・スカウトのメンバーで、パープルカラーがひときわ目を引く「レイモンドぬいぐるみ」(2750円)と、トレードマークの大きなリボンがかわいい「ハリエットマスコット」(1980円)が仲間入り。
カラビナ付きでバッグにぶら下げられる「ミニポーチ」(各1760円)や、店舗ごとにデザインが異なる「A5リングノート」(各1430円)、レトロなチケット風デザインの「アクリルマグネット」(各880円)、メタル素材で高級感のある「ファスナーチャーム」(各770円)、旅先のチケット整理に便利な「A5クリアファイル」(各440円)と、コレクター心をくすぐるラインナップがそろっている。
店舗限定スイーツの「焦がしバターキャラメルケーキ」(702円)や、パープルが映える「レアチーズケーキ レイモンド(ブルーベリー)」(650円)も登場しているので、訪れた際にはぜひ味わってみて。
4周年記念のメッシュトートバッグの配布は、大分・湯布院、長野・軽井沢、京都・錦、小樽(SNOOPY茶屋2F)、伊勢、川越と全国6カ所の「WOODSTOCK NEST」で2026年4月3日からスタートしている。オンラインストアでも手に入るので、近くに店舗がない人もあきらめずにチェックしてみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC