ABCマートは春夏に向けて、注目のNew Balance最新モデル「204L」を、4月9日から全国のABC−MART GRAND STAGEと公式オンラインストアで発売する。

同モデルの発売にあわせ、ファッション誌「mini」とタイアップし、俳優の畑芽育さんをモデルに起用した新ビジュアルを公開する。





「204L」は、2000年代のランニングシューズのアッパーデザインと、現代のトレンドである「ロープロファイル」をハイブリッドした、New Balanceの注目商品。昨年に初登場した際には、ニューバランスのアンバサダーであり、グラミー賞受賞アーティストであるロザリアがキャンペーンキャラクターを務め、全世界的に話題を呼んだ。日本でも完売サイズが続出するなど、人気を博しており、今期モデルも引き続き注目が集まっている。70年代のレトロランニングを彷彿とさせるアウトソールデザインを取り入れ、洗練されたヴィンテージライクな佇まいとなっている。





カラーリングはシンプルながらも、レトロ×モダンが融合したこなれ感のあるデザインはコーディネートを一気に引き上げる。また、デザイン性だけでなく、幅広いコーディネートに取り入れやすい点も魅力。淡色ベースのモデルはフェミニンなスタイリングにもなじみやすく、メタリック素材を掛け合わせたタイプは、シンプルな着こなしの鮮度を高めるアクセントとして活躍。ニュアンスカラーのベージュを取り入れたモデルは、きれいめにもカジュアルにも合わせやすく、日常のスタイリングに自然と取り入れられる一足になっている。





同商品の発売を記念し、俳優・畑芽育さんを起用した新ビジュアルを公開する。ソフトな発色と細見シルエットの「204L」を、きれいめからストリートまで、コーディネートを引き上げるアイテムとして提案している。

畑芽育さんは、シアースカートを合わせた軽やかな着こなし、シンプルなワンピースにシルバーを効かせたスタイル、赤トップス×カプリパンツに合わせた都会的なコーディネートなど、「204L」の持つファッション性を生かした多彩なスタイリングを披露。トレンドを押さえながらも、さまざまなテイストにフィットする“新しい定番”として、同シューズの魅力を表現している。

［小売価格］

U204L 155：1万5950円

U204L 1KP：1万3970円

U204L 4HH：1万5950円

U204L 2SZ：1万5950円

U204L 5WZ：1万6940円

U204L 86W：1万6940円

（すべて税込）

［発売日］4月9日（木）

エービーシー・マート＝https://www.abc-mart.net/shop