英国発祥のアウトドアブランド「KARRIMOR（カリマー）」は、前面からの風を防ぎながら、背面から効率よく蒸れを放出する新設計のソフトシェル「active softshell（アクティブソフトシェル）」シリーズを新たに発売する。

今年の春夏は“LIGHTNESS〜山も街も、もっと自由に、もっと軽やかに〜”をシーズンテーマに、商品開発を行い、ラインアップしている。



「active softshell zip−up」

同シリーズ最大の特長は、前面と背面で異なる高機能素材を使い分けた、ハイブリッド構造。

前面には、防風性・はっ水性・軽量性・ストレッチ性を高いレベルで兼備した高機能素材「FEATHERLIGHT PE（フェザーライトPE）」を採用。冷たい風を受けやすい体の前面をしっかり守り、行動中の体温低下を防ぐ。

一方、背面には高い通気性と吸汗速乾性を備えた機能素材「AIR GRID Stretch（エアグリッド ストレッチ）」を配置。発汗量が多くなりやすい背中の蒸れを効率的に逃がし、リュックサックを背負った状態でもムレにくく、快適な着用感を保つ。



「active softshell zip−up W's」

風を受ける前面は「守り」、汗がこもりやすい背面は「逃がす」。部位毎に機能を最適化することで、従来のソフトシェルでは両立が難しかった「防風性」と「通気性」を高次元で両立した。

この前後異素材構成によって、防風性と通気性という相反する要素を両立し、春秋の登山やスピードハイクなど、運動強度の高いシーンでも快適な着用感を実現した。



「active softshell vest」

機能の特徴は、リュックサックを背負った状態でもアクセスしやすいフロントポケットを搭載した。襟裏にもAIR GRID Stretchを採用し、汗を素早く吸収・拡散する。袖口は腕まくりがしやすいニットバインダー仕様（長袖のみ）となっている。軽量かつコンパクトに携行でき、行動着として高い汎用性を発揮する。同製品は、カリマー公式オンラインストアおよびカリマー取扱店舗で発売中となっている。

［小売価格］

active softshell zip−up：1万9000円

active softshell zip−up W's：1万9000円

active softshell vest：1万6500円

（すべて税込）

［発売中］

カリマーインターナショナル＝https://www.karrimor.jp