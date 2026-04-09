4月は東洋医学でいう「春」にあたり、「肝（かん）」の働きが活発になる季節です。

肝は血の巡りや自律神経、感情のコントロールに深く関わっており、このバランスが乱れると、肌トラブルや不調として現れやすくなります。

【関連記事】食事から美肌を目指す！とり入れたいおすすめの食べ物10選

特にこの時期は、イライラやストレス、目の疲れ、肌荒れ、くすみなどが出やすいのが特徴です。

美容鍼灸では、こうした“肝の乱れ”を整えることで、内側から肌状態を改善していきます。

に鍼をするだけでなく、全身のツボを使い、血流を促進し、自律神経を整えることで、肌のターンオーバーを正常化します。

薬膳の観点では、春は「酸味」と「緑色の食材」が肝をサポートします。例えば、菜の花、ほうれん草、春キャベツ、しそ、柑橘類などがおすすめです。

これらは気の巡りを良くし、ストレスによる滞りを解消してくれます。

また、夜更かしや過度なストレスは肝に負担をかけるため、この時期は特に生活リズムを整えることも重要です。

美容鍼灸と薬膳を組み合わせることで、肌だけでなく心身全体のバランスを整え、春特有の不調をやさしくケアすることができます。

当院では、お顔に100本近い鍼をする「美容鍼灸」コースとお顔の鍼に電気を流す「小顔電流鍼」コースを準備しております。

お悩みにあわせて最適なメニューをご提案しますので、みなさまぜひトライしてみてください。

[文：meilong スタッフ]





「東京・恵比寿で美容鍼灸,鍼灸治療をお探しならmeilongへ（https://www.meilong.jp/」

※健康、ダイエット、運動等の方法、メソッドに関しては、あくまでも取材対象者の個人的な意見、ノウハウで、必ず効果がある事を保証するものではありません。