四月の美肌づくり
4月は東洋医学でいう「春」にあたり、「肝（かん）」の働きが活発になる季節です。
肝は血の巡りや自律神経、感情のコントロールに深く関わっており、このバランスが乱れると、肌トラブルや不調として現れやすくなります。
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特にこの時期は、イライラやストレス、目の疲れ、肌荒れ、くすみなどが出やすいのが特徴です。
美容鍼灸では、こうした“肝の乱れ”を整えることで、内側から肌状態を改善していきます。
に鍼をするだけでなく、全身のツボを使い、血流を促進し、自律神経を整えることで、肌のターンオーバーを正常化します。
薬膳の観点では、春は「酸味」と「緑色の食材」が肝をサポートします。例えば、菜の花、ほうれん草、春キャベツ、しそ、柑橘類などがおすすめです。
これらは気の巡りを良くし、ストレスによる滞りを解消してくれます。
また、夜更かしや過度なストレスは肝に負担をかけるため、この時期は特に生活リズムを整えることも重要です。
美容鍼灸と薬膳を組み合わせることで、肌だけでなく心身全体のバランスを整え、春特有の不調をやさしくケアすることができます。
当院では、お顔に100本近い鍼をする「美容鍼灸」コースとお顔の鍼に電気を流す「小顔電流鍼」コースを準備しております。
お悩みにあわせて最適なメニューをご提案しますので、みなさまぜひトライしてみてください。
[文：meilong スタッフ]
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※健康、ダイエット、運動等の方法、メソッドに関しては、あくまでも取材対象者の個人的な意見、ノウハウで、必ず効果がある事を保証するものではありません。
meilong 院長・石川美絵（いしかわ・みえ）
大学では栄養学を学びテレビ局、IT企業、広告代理店などに勤務し、20代後半時の大きな人生の挫折から東洋医学の世界に出会う。鍼灸と漢方の奥深さに魅かれ鍼灸学校に入学し国家資格鍼灸師免許を取得。学生時代は40院の経営兼柔道整復師・鍼灸あん摩指圧マッサージ師でもある先生のアシスタントをし、国家資格取得後、北京中医薬大学卒でもある鍼灸30年の先生から技術を取得する。さらに美容鍼灸のパイオニアに師事し、世界で活躍する日本鍼灸の技術に刺激され研究を重ねる。さらに200件以上の治療院・クリニック・スパ・エステなどを周る。ホテル椿山荘の鍼灸治療施設「KENBITOKYO」、「東方健美」へ勤務した後、2014年、四谷に紹介制治療院Meilongを開業。
世に鍼灸を広めたく2015年meilong恵比寿院をオープンし、続けて2017年meilong恵比寿mana院をオープン。2019年meilong銀座院もオープン。
千葉大学医学部附属病院の和漢診療科での研修、漢方医、各専門分野の医師との連携もし日々、情報交換、学会への参加も努めている。また自分自身が不妊治療をし鍼灸と漢方も併用し子を授かったが途中、死産分娩を経験している事、さらに不育症からの妊娠を維持する為の体験、知識もあり不妊治療にも寄り添いたいという想いも強い。世の頑張っている女性の一番の味方でありたいと思っている。