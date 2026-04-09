話のネタになりそうな「東京都のお土産」10選！ 2位「東京名菓ひよ子」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年3月24日、全国20〜60代の男女250人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、話のネタになりそうな「東京都のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
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2位：東京名菓ひよ子（東京ひよ子）／32票2位にランクインしたのは、大正時代から親しまれている「東京名菓ひよ子」です。愛らしいひよこの形は、100年以上変わらぬ可愛さで贈る相手を笑顔にします。「どこから食べるか」という定番の論争も含め、世代を超えて共通の話題を持てる東京土産の象徴的存在として、根強い支持を得ています。回答者からは「ひよこと言えば福岡やろ、東京か福岡かの論争が始まりそうだから」（50代男性／大阪府）、「見た目の可愛さと食べるのがもったいない感じで盛り上がる」（30代女性／宮城県）、「頭とお尻のどっちから食べるかで会話が弾みそうです」（50代女性／青森県）といった声がありました。
1位：東京ばな奈「見ぃつけたっ」（東京ばな奈ワールド）／89票1位に輝いたのは、東京土産の代名詞「東京ばな奈」でした！ふんわりとしたスポンジ生地にとろりとしたバナナカスタードの組み合わせは、まさに東京土産のスタンダード。季節限定の柄や最新のコラボレーション商品が絶えず登場するため、常に「今の東京」を感じさせる新鮮なネタとして、圧倒的な1位を獲得しました。回答者からは「ディズニーとコラボしている商品もあって話題性があって喜ばれる」（30代女性／千葉県）、「定番のお土産として有名ですが、いろんな柄や期間限定の味があるので、『どの種類なん？』と話題になりやすいです。見た目もかわいくて親しみやすいので、そこから会話が広がるお土産やと思います」（30代女性／和歌山県）、「色んな味があり、前回渡したものと違う味でも楽しめる。キャラものもあり、子どもにも人気だから」（30代女性／千葉県）といった声がありました。
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(文:坂上 恵)