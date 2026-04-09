

「DHC ベースメークシリーズ 専用コンパクト（薬用ホワイト）［シンデレラ］」

ディーエイチシー（以下、DHC）は、“Dreaming（夢見る心）”をテーマに、ディズニーの人気プリンセス＜シンデレラ＞の世界観を取り入れた「DHC ベースメークシリーズ 専用コンパクト（薬用ホワイト）［シンデレラ］」を4月8日から、数量限定で発売する。

ディズニー映画「シンデレラ」の物語が持つ“魔法”や“輝き”の世界観から着想を得てデザインされた専用コンパクトは、メークを通じてなりたい自分へ近づく楽しさを表現している。日常のメーク時間を、まるで魔法に包まれたかのような、少し特別なひとときへと演出する。

コンパクト本体には、上品で可愛らしい線画アートを採用し、幅広い世代の女性に使用できるデザインに仕上げた。また、外箱とコンパクト本体にはそれぞれ異なるアートをあしらい、箱を手に取った瞬間からシンデレラの物語のような世界観が広がる。

まるで肌に魔法をかけるような、心ときめくメークの時間を楽しめる。

［小売価格］990円（税込）

［発売日］4月8日（水）

ディーエイチシー＝https://www.dhc.co.jp