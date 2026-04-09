「なんか揉めたんかな？」日テレ公式、AIドラマの情報解禁を延期と発表。男性アイドル？ 主演のドラマ
「【日テレ公式】※AIにまつわるドラマ 4/29放送」の公式X（旧Twitter）は4月8日に投稿を更新。AIにまつわるドラマの情報解禁を延期すると発表しました。
【投稿】日テレ公式が情報解禁延期を発表
コメントでは「これ密かにずっと待ってたのに、、」「そうなんですね...引き続き、楽しみに待っています」「出演者に何か起きた？けど、例えば怪我とか病気なら撮影延期とかで発表するしなあ」「なんか揉めたんかな？」などの声が寄せられています。
なお、同ドラマの主演は「歌って踊れる男性グループ」メンバーとのことです。
【投稿】日テレ公式が情報解禁延期を発表
ドラマ情報解禁を延期と告知同アカウントは「【お知らせ】本日4月8日に予定しておりましたドラマ情報解禁につきまして、諸事情により解禁を延期することとなりました」と報告。「楽しみにお待ちいただいていた皆さまにはご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。準備が整い次第、改めてお知らせいたします」と謝罪と改めての発表を伝えています。
なお、同ドラマの主演は「歌って踊れる男性グループ」メンバーとのことです。