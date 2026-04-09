なとりは、「うまいか 梅かつお風味」を4月20日から期間限定で新たに発売する。

近年、おつまみ売場では揚げ物カテゴリが拡大傾向にある。原材料価格の高騰などに伴う値上げの影響によって節約志向が高まる中、ボリューム感や値ごろ感のある製品が支持されており、満足感の高い揚げ物系スナックへの需要が高まっている。

同社の「うまいか」シリーズも、こうした市場ニーズを背景に売上を伸ばしている。なかでもシリーズの特長であるザクザクとした軽快な食感は、噛んだときの心地よい音や食べごたえがストレス発散につながる点で高い評価を得ている。

また、暑い季節には食欲が落ちがちになることから、さっぱりとした“梅”フレーバーの人気が高まる。期間限定フレーバーとしても需要が高いことから、今回はシリーズの特長である「満足感のあるボリューム」と「ザクザク食感」を活かしつつ、季節感あふれる梅の味わいを組み合わせた。既存ユーザーはもちろん、新規ユーザーにも手に取ってもらえる一品を目指して開発している。

製品特長は、いかを練りこんだ生地をカラッと揚げることで、しっかりとしたザクザク食感を実現した。満足感がありながらも、ついつい手が止まらなくなる食感になっている。

ザクザク食感の生地に、梅のさっぱりとした風味と、いかとかつおの旨みを組み合わせることで、食べ進めるほどに旨みが広がる奥行きのある味わいに仕上げた。

［小売価格］324円（税込）

［発売日］4月20日（月）

なとり＝https://www.natori.co.jp