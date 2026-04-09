

「unicharm SMART COLOR AIR＆DRY」（左から：シアーベージュ、シアーホワイト）

ユニ・チャームは、夏のマスク着用時における不快感の要因である「汗ムレ」や「肌のべたつき」を軽減し、汗をかいてもさらさら感が持続して涼しく快適な着用感のマスク「unicharm SMART COLOR AIR＆DRY」を、4月21日に期間限定品として発売する。

例年、夏はマスク着用時の「暑さ」や「ムレ」に対する不快感が高まる傾向にある。同社の調査によると、夏にマスク着用を控える理由として「汗でムレる（78％）」が最も多く、次いで「暑い（76％）」「息苦しい（71％）」があげられている。また、カラーマスクを使用する「見た目」ユーザーのうち6割以上の人が、マスク内の汗ムレによって「肌のべたつき」に強い不快感を抱いている。「汗をかくと鼻周りのファンデーションが崩れる」「マスクが肌に張り付く」といった、美容面や身だしなみに関する悩みが今回の調査で浮き彫りになった。





そこで今回、こうした「夏でも快適に、美しく過ごしたい」というニーズに応えるため、汗をかいても快適な着用感と美しい見た目を両立する「unicharm SMART COLOR AIR＆DRY」を発売する。

商品の特長は、特許技術（肌側のシートが、吸水性繊維を含み密度に変化をつけた層（外側）と、摩擦係数を抑えた層（肌側）の2層構造となっている構成のマスク）である2層構造の「汗ムレ吸着メッシュ」を採用した。汗を素早く吸収・拡散し、肌のさらさら感を保つ。

空気の通り道を広げた「高通気フィルタ」を採用し、従来品と比較して約2倍の通気性を実現した。息苦しさを解消しながら、ウイルス飛沫などを99％カットするフィルタ性能を両立している。

夏のファッションのトレンドアイテムである「シアー素材」の軽やかさと涼しさを「抜け感カラー」で表現した。透き通るような発色と着けていることを忘れる軽やかなつけ心地を両立している。

［小売価格］オープン価格

［発売日］4月21日（火）

ユニ・チャーム＝https://www.unicharm.co.jp