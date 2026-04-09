

「Seasonal Parfait & Cocktail -MANGO-」イメージ

ウェスティンホテル仙台は、5月16日〜7月17日に、ラウンジ＆バー ホライゾン（26階）において、世界三大美果のひとつで「果物の王様」とも称されるマンゴーを主役にした期間限定メニュー「Seasonal Parfait ＆ Cocktail −MANGO −（シーズナル パフェ カクテル マンゴー）」を発売する。

太陽の光を映したような濃密な甘みで、幅広いスイーツで親しまれてきたマンゴーが主役。26階から望む景色が、マンゴーの鮮やかな色合いを映し出し、グラスをより一層美しく引き立てる。

「MANGO Parfait（マンゴー パフェ）」では、国産マンゴーをふんだんに使用し、なめらかなマンゴープリンや瑞々しい果肉、マンゴーを練り込んだスポンジを丁寧に重ねた。トップにはスライスしたマンゴーを花びらのように見立て、目にも華やかな一品に仕上げている。まろやかなココナッツのアイスクリームと、軽やかな酸味のパッションフルーツのシードソースが香りに奥行きを添え、初夏らしい味わいに仕立てた。

同期間には、ラム酒にマンゴージュースを合わせ、ヨーグルトと生クリームを合わせたクリームをあしらったフローズンカクテル「MANGO Daiquiri（マンゴー ダイキリ）」も提供。パフェとともに味わうことで、爽やかな余韻がより印象的に広がる。そのほか、「Citrus Tea Breeze（シトラス ティー ブリーズ）」と、青しそを添えた「Starry Rain（スターリー レイン）」の2種類のシーズナルカクテルもラインアップする。

高層階に広がる初夏の眺望とともに、香り高い国産マンゴーの涼やかな甘みを楽しんでほしい考え。



「MANGO Parfait」イメージ

「MANGO Parfait（マンゴーパフェ）」は、季節のフルーツや食材が持つ美味しさを最大限に引き出した、パティシエのイマジネーション光るパフェ。日の光をたっぷりと浴びた国産マンゴーを贅沢に使用した。なめらかなくちどけのマンゴープリンや、ジューシーな果肉、マンゴー生地のスポンジなどを重ねている。さらに、マンゴーをスライスしてトップにお花をあしらった。



「MANGO Daiquiri＆Seasonal Cocktail」イメージ

「「MANGO Daiquiri（マンゴーダイキリ）」は、開放的なラウンジ＆バーで、バーテンダーが季節の恵みを引き立てたカクテル。ラム酒をベースに、マンゴージュース、氷を加えたフローズンカクテル。これからのシーズンにおすすめの1杯になっている。そのほか、初夏のそよ風をイメージした「Citrus Tea Breeze」と、しそをあしらい鮮やかなブルーの「Starry Rain」のシーズナルカクテル2種類もラインアップする。

［「MANGO Parfait」の概要］

実施日：5月16日（土）〜7月17日（金）

場所：ラウンジ＆バー ホライゾン（26階）

時間：14:00〜23:00（最終入店･ラストオーダー22:00）

料金：3800円（税込・サービス料込）

※記載の営業時間およびメニュー内容は変更になる場合がある

［「MANGO Daiquiri」の概要］

実施日：5月16日（土）〜7月17日（金）

場所：ラウンジ＆バー ホライゾン（26階）

時間：14:00〜23:00（最終入店･ラストオーダー22:00）

料金：2000円（単品）／5500円（MANGO Parfaitと一緒に楽しめる）

（すべて税込・サービス料込）

※シーズナルカクテル2種類は各2000円

※記載の営業時間およびメニュー内容は変更になる場合がある

ウェスティンホテル仙台＝https://the-westin-sendai.com