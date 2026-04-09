近畿日本鉄道、近鉄・都ホテルズおよび近鉄リテーリングが企画する、上質な車内空間でフランス料理を楽しめるレストラン列車「Les Saveurs 志摩（レ・サヴール・しま）」について、運行開始日が11月1日に、販売開始日が9月1日に決定した。また、旅行代金・運行ダイヤ・旅行会社での発売・シンボルマーク・ロゴタイプについても決定した。

旅行会社での発売は、クラブツーリズム等で「Les Saveurs 志摩」を組み込んだ旅行商品を5月から、順次発売開始予定となっている。

シンボルマークは、海の幸を取り入れたフレンチを提供する列車として、英虞湾（リアス海岸）の風景を、料理のお皿のイメージと重ねて象徴的に表現した。

［運行開始日］11月1日（日）

［販売開始日］9月1日（火）

［旅行代金］

フレンチコース：平日 3万3000円／土休日 3万6000円

フレンチ膳：平日 1万9000円／土休日 2万1000円

※含まれるもの：近鉄名古屋-フリー区間（伊勢市〜賢島間）の乗車券、料理、ウェルカムドリンク、食後のドリンク、諸税

※その他のドリンクについては有料

近畿日本鉄道＝https://www.kintetsu.co.jp

近鉄・都ホテルズ＝https://www.miyakohotels.ne.jp

近鉄リテーリング＝https://kintetsu-retailing.co.jp