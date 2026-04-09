中国・済南にあるスーパーコンピューティングセンターで作業する職員＝2018年10月17日/Roman Pilipey/EPA-EFE/Shutterstock via CNN Newsource

（CNN）あるハッカーが中国国営のスーパーコンピューターに不正侵入し、国防関連の極秘情報など大量のデータを盗み出したと主張している。中国で確認された史上最大規模のデータ流出事件になる可能性もある。

流出した機密情報は10ペタバイト以上とされる（1ペタバイト＝1000テラバイト。高性能ノートPCの容量は約1テラバイトが一般的）。専門家はこの情報について、天津にあるスーパーコンピューティングセンター、国家超級計算天津中心（NSCC）から盗まれたと見ている。NSCCのインフラは、先端科学研究機関や国防機関も含め、中国全土で6000以上の顧客が利用していた。

盗まれた情報の一部はサンプルとしてネット上に掲載された。不正侵入にかかわったとされる人物は専門家に対し、スーパーコンピューターへの侵入は比較的容易で、数カ月にわたって検出されることなく大量のデータを引き出すことができたと打ち明けたという。

流出したとされるデータのサンプルは2月6日、「FlamingChina」を名乗るアカウントがテレグラムの匿名チャンネルに投稿。「航空宇宙工学、軍事研究、バイオインフォマティクス、核融合シミュレーションなど、さまざまな分野の研究」が含まれていると主張し、こうした情報は中国航空工業集団、中国商用飛機、国防科技大学などの「最上級組織」に関係しているとした。

サイバーセキュリティー専門家によれば、この集団は盗んだデータの限定プレビュー版に数千ドル、完全版に数十万ドルの値段をつけて売りに出し、暗号通貨での支払いを要求している。

CNNは問題のデータの出所やFlamingChinaの主張内容については確認できていない。しかしCNNが取材した複数の専門家は、初期段階の評価として流出した情報は本物だったとの見方を示した。

問題のデータには、中国語で「機密」と記された文書のほか、技術資料、シミュレーション動画、爆弾やミサイルといった防衛装備品の完成予想図などが含まれていたと思われる。

流出した情報の価値

天津中心は広州、深セン、成都など中国の主要都市にあるスーパーコンピューター集積拠点の一つで、2009年に中国で初めて開設された。

サイバーセキュリティー研究者のマーク・ホーファー氏は流出した情報について、敵対国の情報機関にとっては魅力が大きいと述べ、「恐らくそうした国だけが、これほどのデータを全て分析して有用な内容を引き出す能力を持っている」と見る。

中国に詳しいサイバーセキュリティーコンサルタントのダコタ・キャリー氏は、「私の知る限り、中国のサイバー網から流出した情報は瞬く間に売れる。世界各国の政府がNSCCのデータに関心を持っていることは間違いない。だが、既にそうしたデータを保有している国も多いかもしれない」とした。

流出した情報を参照したホファー氏は、不正侵入を実行したと主張する人物とテレグラム経由で接触した。この人物は、侵害したVPNドメインを通じて天津のスーパーコンピューターにアクセスしたと説明。NSCCのシステムにボットネット（自動化されたプログラムのネットワーク）を張り巡らし、データを抽出してダウンロードしたと語った。10ペタバイトのデータ抜き取りには約半年を要したと話しているという。