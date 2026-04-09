将棋の藤井聡太名人（竜王、王位、棋聖、棋王、王将、23）に糸谷哲郎八段（37）が挑戦する第84期名人戦七番勝負は4月9日、東京都文京区の「ホテル椿山荘東京」で第1局の2日目が行われている。激しい読み合いが続く中、午前10時には両者へのおやつが提供され、藤井名人が注文したホテル名物のかわいらしい一品がファンの視線を釘付けにした。

【映像】雲の形がかわいい！藤井名人のおやつ

この日の午前のおやつとして、藤井名人は「東京雲海クッキーサンド〜春のいちご〜フルーツ添え」とアイスの紅茶を選んだ。一方、盤上に集中する挑戦者の糸谷八段はおやつを頼まず、紅茶（アイス）のみをオーダーして対局に向かっている。

藤井名人に提供された「東京雲海クッキーサンド」は、椿山荘の自然あふれる庭園で楽しめる国内最大級の霧の演出「東京雲海」をイメージした特製のバターサンドクッキーだ。雲の白さを表現するために控えめな焼き色に仕上げられた雲形のクッキーが、舌触りなめらかなこだわりのバタークリームをサンドしている。中のいちごのバタークリームは甘さと酸味のバランスが絶妙で、桜咲く庭園と東京雲海を重ね合わせた、まさに春限定の美しい逸品となっている。

愛らしいフォルムのスイーツが中継画面に映し出されると、ABEMAの視聴者も即座に反応した。「雲海きたー」「雲のかたちなんだね」とその可愛らしさに目を細める声や、「日本人らしい繊細美」「なかなかお洒落なオヤツだね」と完成度の高さを絶賛するコメントが次々と寄せられた。さらに「美味しそうなおやつ」「雲海クッキー買いに行きたい」と、早くも椿山荘へ足を運びたいと願うファンの声も飛び交い、コメント欄は大いに盛り上がりを見せた。

いよいよ本格的な戦いへと突入していく2日目の対局。名物のクッキーサンドでリフレッシュした名人がどのような構想を見せるのか、熱を帯びる盤上の攻防からますます目が離せない。

（ABEMA／将棋チャンネルより）