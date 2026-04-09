CORTISが7日、公式SNSで、米ロサンゼルスとソウルの街中で撮影した2枚目ミニアルバム「GREENGREEN」フォト「STREET」バージョン写真を公開した。

7日に公開した第2アルバムフォトはロサンゼルス。韓国メディアのスポーツ東亜は8日「異国情緒あふれる風景の中で、加工されていない、生の魅力を披露し、期待感を最高点に高めた」と報じた。

実際にメンバーが数カ月間、滞在して音楽の制作を行ってきた街を撮ったもの。同メディアは「華やかなメークや人工的な演出ではなく、普段好んで着ているTシャツやジーンズ、フーディーなど、ナチュラルなスタイリングで本来の個性を際立たせた。路上でくつろいだり、道路の施設の上に腰掛けるなど、型にはまらないポーズは、他人の視線や世間の基準に縛られないチーム特有のアイデンティティーをそのまま示している」と分析した。

6日には、ソウルバージョンが公開された。練習生時代に練習場に通った道やフェンスの前に並んだ写真など、デビュー前の思い出が詰まった街を写真にした。

6曲が収録される新アルバムは、5月4日にリリースする。その前の20日には、タイトル曲「REDRED」の音源とミュージックビデオを先行公開する。