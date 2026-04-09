バス・地下鉄広告にカフェイベントまで！BTS・JINファンによる大規模なワールドツアー応援が話題

ボーイズグループBTSのメンバー、JINのファンの応援が、公演会場を超えて都市全体へと広がっている。

去る3月20日、BTSは5thフルアルバム『ARIRANG』をリリースし、4月9日の韓国・高陽（コヤン）公演を皮切りに、ワールドツアーの幕を開ける。これに合わせ、JINのファンは、さまざまな方法の応援イベントを準備している。

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ファンアカウント「ジニ・ペンツリー」は、ラッピングバスによる応援を行う。「根本的な美しさ」というコンセプトで彩られたバスは、4月6〜12日に広告付きで走る。8日までは、所属事務所HYBEの社屋周辺、その後は高陽公演の会場、高陽総合運動場の一帯を回った。

同ファンコミュニティは、コンサート会場にも大型バナーを設置した。「ビジュアルキング」「ボーカルキング」という言葉とともにJINの写真を前面に配置し、会場を訪れる観客を出迎える。

（写真提供＝OSEN）JIN

オフラインイベントも続く。「ジニ・ペンツリー」はソウルと東京で、4月8〜13日にカムバックカフェを運営し、さまざまな特典を提供する。

別のファンアカウント「キム・ソクジン音源情報チーム」も、ラッピングバスを運行する。「ワールドワイド・ハンサム」というコンセプトで製作されたバスは、4月9〜12日に高陽総合運動場の周辺を中心に運行される。

さらに、中国のファンアカウント「China Jin Bar」は、会場周辺の大化（デファ）駅の大型電光掲示板広告を掲載中だ。

このほかにも、ソウルの地下鉄3号線の車内映像広告が流れており、JINへの応援は交通網全体へと拡張されている。コンサート会場の内部を越え、都市全体を活用した応援であるといえる。

◇JIN プロフィール

1992年12月4日生まれ。本名キム・ソクジン。BTSの最年長メンバーで、グループ内ではボーカルを担当している。高校生の頃にドラマ『善徳女王』を見て俳優キム・ナムギルの演技に感動し、一時は役者を目指していた。通学途中にスカウトされたことでBig Hitエンターテインメントの練習生となるが、実は中学時代に一度韓国屈指の有名事務所SMエンターテインメントにスカウトされている。一次審査合格の通知が届いたが、詐欺だと思って断ったというエピソードはファンの間でも有名。兵役のため2022年12月13日に入隊。陸軍第5歩兵師団の新兵教育隊助教として軍生活を送り、2024年6月12日に除隊した。