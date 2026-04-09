M!LK・曽野舜太＆吉田仁人、ハローキティらサンリオキャラクターたちと「爆裂愛してる」披露
5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの曽野舜太、吉田仁人が9日、都内で行われた『2026年サンリオキャラクター大賞』開幕イベントに登壇し、ハローキティらサンリオキャラクターたちとM!LK「爆裂愛してる」をダンス披露した。
【写真】クロミと照れ気味にピースする曽野舜太
イベントでは、本アワードの概要について紹介されたほか、2人の推しのサンリオキャラクターについてや、互いにサンリオキャラクターに例えるならなどをトーク。今回のテーマ「がんばるみんなにエールを！Smiling Ovation!」にちなんで、エールを送りたいと思った瞬間、エールを贈られた瞬間についても楽しく語り合った。「頑張るあなたを応援します！“決めエール”チャレンジ」にも挑戦した。
さらには、クロミ、ハローキティ、シナモロール、ポムポムプリン、ポチャッコが登場し、全員で「爆裂愛してる」をダンス。曽野は「かわいい！上手だねみんな！いっぱい練習してくれたのが伝わりましたし、動きがかわいいね！」とにっこり。吉田も「練習してくれてありがとう！」と笑顔で伝えていた。
サンリオキャラクターの人気投票イベント「2026年サンリオキャラクター大賞」は、きょう9日よりスタート。サンリオの機関紙「月刊 いちご新聞」上で1986年にスタートした「サンリオキャラクター大賞」は、450を超えるサンリオキャラクターの中から選ばれたキャラクターがエントリーし、投票数により順位を決定する人気投票イベント。
【写真】クロミと照れ気味にピースする曽野舜太
イベントでは、本アワードの概要について紹介されたほか、2人の推しのサンリオキャラクターについてや、互いにサンリオキャラクターに例えるならなどをトーク。今回のテーマ「がんばるみんなにエールを！Smiling Ovation!」にちなんで、エールを送りたいと思った瞬間、エールを贈られた瞬間についても楽しく語り合った。「頑張るあなたを応援します！“決めエール”チャレンジ」にも挑戦した。
サンリオキャラクターの人気投票イベント「2026年サンリオキャラクター大賞」は、きょう9日よりスタート。サンリオの機関紙「月刊 いちご新聞」上で1986年にスタートした「サンリオキャラクター大賞」は、450を超えるサンリオキャラクターの中から選ばれたキャラクターがエントリーし、投票数により順位を決定する人気投票イベント。