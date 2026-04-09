村上佳菜子、“髪バッサリ”で大胆イメチェン ビフォーアフター披露に反響「びっくり」「新鮮」「ショート似合う」
プロフィギュアスケーターでタレントの村上佳菜子が8日、自身のインスタグラムを更新。髪を“バッサリ”切ったことを報告し、ビフォーアフター動画を公開した。
【ビフォーアフター動画】「びっくり」「雰囲気が変わりますね！」“髪バッサリ”で大胆イメチェンした村上佳菜子
村上は「かみばっさー!!!あたま、かっるー!!!!」と清々しい様子でつづり、動画をアップ。ミディアムロングの髪を下から上に振り上げると、瞬時にショートヘアにイメチェンする遊び心あふれる編集で“雰囲気ガラリ”な新ヘアを紹介している。
ファンからは「すごいバッサリ」「びっくり」「新鮮」「雰囲気が変わりますね！オトナっぽい！」「かわいーっ!!」「ショート似合う」「カッコよすぎ」「めっちゃ似合ってる！」などと、新しいヘアスタイルを絶賛するコメントが数多く寄せられている。
【ビフォーアフター動画】「びっくり」「雰囲気が変わりますね！」“髪バッサリ”で大胆イメチェンした村上佳菜子
村上は「かみばっさー!!!あたま、かっるー!!!!」と清々しい様子でつづり、動画をアップ。ミディアムロングの髪を下から上に振り上げると、瞬時にショートヘアにイメチェンする遊び心あふれる編集で“雰囲気ガラリ”な新ヘアを紹介している。
ファンからは「すごいバッサリ」「びっくり」「新鮮」「雰囲気が変わりますね！オトナっぽい！」「かわいーっ!!」「ショート似合う」「カッコよすぎ」「めっちゃ似合ってる！」などと、新しいヘアスタイルを絶賛するコメントが数多く寄せられている。