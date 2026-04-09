ディズニーリゾートライン「磁気乗車券」、販売終了へ すべて“二次元コード”乗車券に置き換え
舞浜リゾートラインはきょう9日、東京ディズニーリゾートの各施設を結ぶモノレール、ディズニーリゾートラインの「磁気乗車券」について、5月21日をもって発売を終了すると発表した。
【画像】すべてこちらに置き換え、「二次元コード乗車券」ビジュアル
2025年7月より二次元コードを使用した乗車券を導入してきたが、2026年5月にすべての乗車券が二次元コードを使用した乗車券に置き換わる。
二次元コードを使用した乗車券の導入により、自動改札機に乗車券を投入することなく、よりスムーズにモノレールを利用できる。
また、磁気層を分離しての廃棄が必要だった磁気乗車券の取り扱いを終了することで、環境負荷が低減され、持続可能な社会の実現へ貢献する。
昨年4月9日付の広報リリースにて、2026年7月をもって全ての乗車券を、二次元コードを使用した乗車券へ置き換える事を発表していたが、準備が整ったため、置き換え時期を前倒しした。
なお、全国相互利用が可能な交通系ICカードは引き続き利用できる。
【画像】すべてこちらに置き換え、「二次元コード乗車券」ビジュアル
2025年7月より二次元コードを使用した乗車券を導入してきたが、2026年5月にすべての乗車券が二次元コードを使用した乗車券に置き換わる。
二次元コードを使用した乗車券の導入により、自動改札機に乗車券を投入することなく、よりスムーズにモノレールを利用できる。
昨年4月9日付の広報リリースにて、2026年7月をもって全ての乗車券を、二次元コードを使用した乗車券へ置き換える事を発表していたが、準備が整ったため、置き換え時期を前倒しした。
なお、全国相互利用が可能な交通系ICカードは引き続き利用できる。