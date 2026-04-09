税金対策のために海外で暮らし、毎晩のようにパーティを開き、フェラーリを乗り回す--。世間一般で抱かれがちな「大富豪」のイメージは、実は本当の「超富裕層」の暮らしとは少し異なっているようです。資産運用や事業承継に詳しい公認会計士の岸田康雄氏が、総資産200億円を超える「超富裕層（ウルトラハイネットワース）」と呼ばれる人々の知られざる日常と資産管理のリアルに迫ります。

「富裕層」と「超富裕層」の違い

金融業界では、富裕層は大きく2つに分類されます。ひとつは、親から不動産や金融資産を相続した、総資産10億円クラスの「一般的な富裕層」。そしてもうひとつが、ケタ違いの資産を持つ「超富裕層」です。

総資産200億円以上のキャッシュを保有する超富裕層のほとんどは、現役の企業経営者か、あるいは創業した事業をM&A（合併・買収）で売却し、巨額の財産を手にリタイアした元経営者です。金融機関において彼らは「ハイエンド・ウルトラハイネットワース」と呼ばれ、もっとも重要な顧客層として位置づけられています。

超富裕層の生活拠点は意外にも「日本国内」

超富裕層といえば、節税のためにシンガポールやドバイへ移住するイメージが強いかもしれません。しかし、実際には日本国内に拠点を置いている人が意外に多いようです。

その最大の理由は、「家族」です。海外に完全移住してしまうと、日本にいる孫に会う機会が減ってしまいます。

また、たとえば相続税がゼロの国へ10年間移住すれば資産保全上はメリットがありますが、子どもや孫の教育環境を考えると、長期間の海外生活は現実的ではないと判断する人が多いようです。その代わり、教育熱心な彼らの多くは、子どもや孫をアメリカの一流大学へ留学させています。

では、超富裕層の海外との接点はどこにあるのというと、「別荘」です。特に人気が高いのはハワイですが、にぎやかなワイキキ（オアフ島）よりも、マウイ島などの離島が好まれる傾向にあります。

たとえば、高級リゾート地として知られるワイレア地区では、ビーチに近い中古の別荘を一棟購入するのに10億円ほどかかりますが、静かな環境で過ごすために、超富裕層はこうした物件を好んで購入するのです。

現地での生活費決済のためにハワイの銀行口座を持つことはあるものの、生活の拠点そのものは日本にあることが多いです。

超富裕層の「上京組」は、港区の“中古”マンションが好き？

日本国内での超富裕層の暮らしぶりにも、独特の傾向があります。東京出身の資産家の場合、親から相続した23区内の一戸建てに住むことが多い一方、地方で成功し上京してきた超富裕層は、港区のマンションを選ぶケースが目立ちます。

興味深いのは、彼らが好むのが必ずしも流行りのタワーマンションではないということです。南青山や麻布、赤坂、三田といった超一等地に佇む「ヴィンテージマンション」を好んで購入する傾向があり、歴史ある土地の重厚感や静寂な住環境を重視する姿勢がうかがえます。

移動手段についても同様に、ロールスロイスやフェラーリのような派手な高級車よりも、メルセデス・ベンツやBMWといった実用性と品格を兼ね備えた車が選ばれることが多いようです。

また、日々の生活は規則正しく、健康的です。健康維持のために毎日のようにスポーツクラブへ通い、週末にはゴルフを楽しむのが定番のルーティン。食事については、夫婦で外食を楽しんだり、ホテルのバーで軽くお酒を嗜んだりと、無理のない範囲で上質な時間を過ごしています。

このように、超富裕層の日常は「きらびやかなパーティー三昧」というよりは、家族との時間や自身の健康、そして趣味を大切にする、極めて地に足のついたものです。「決して派手ではないが、好きなことには余裕を持って楽しむ」というのが、超富裕層の生活スタイルです。

仕組み債よりも「有名企業の個別株」…投資方法もシンプル

では、派手さのない超富裕層は、その莫大な資産をどのように管理しているのでしょうか。ここにも、一般的な富裕層と超富裕層の間には大きな違いがあります。

資産10億円規模の富裕層の場合、スイスやシンガポールのプライベートバンクに口座を持ち、「仕組み債」や「劣後債」といった複雑な金融商品を購入したり、投資一任勘定でプロに運用を任せたりするケースがよくみられます。少しでも利回りを高めたいという意欲の表れともいえるでしょう。

一方、総資産200億円を超える超富裕層は、まったく異なるアプローチを取ります。彼らの主な取引先は、意外にも国内のメガバンクや大手証券会社。保有する資産も、米国債や誰でも知っているような有名企業の個別株など、極めてオーソドックスなものが中心です。

超富裕層は、積極的に売買を繰り返して資産を増やすのではなく、優良な資産を「保有し続ける」スタイルを貫いているのです。

すでに巨額の資産を築いた彼らにとって、最大のリスクは資産を減らすことです。複雑な仕組みの商品でリスクを取るよりも、シンプルで流動性の高い資産を持ち、配当や利子を受け取りながらゆったりと構える姿勢が、成功者たちがたどり着いた資産防衛の“最適解”なのかもしれません。

成功者が最後に求める「余裕のあるミニマリズム」

「超富裕層」の実態は、メディアが作り上げた派手なイメージよりもずっと堅実で、驚くほどシンプルです。事業で大きな成功を収めた彼らが最後に求めるのは、顕示欲を満たすような派手な暮らしではなく、家族と過ごす静かで心豊かな時間と、安心して資産を守ることなのです。

これから富裕層ビジネスに関わる方や、資産形成を目指す方にとって、彼らの「余裕のあるミニマリズム」ともいえる姿勢は、多くの示唆を与えてくれるはずです。

岸田 康雄

公認会計士／税理士／行政書士／宅地建物取引士／中小企業診断士／1級ファイナンシャル・プランニング技能士／国際公認投資アナリスト（日本証券アナリスト協会認定）