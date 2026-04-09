今年から本格稼働する国税庁の新システム「KSK2」により、税務調査の対象はAI主導で選ばれます。では、AIはどのような企業を「税務調査すべき」と判断するのか。また反対に、AIから“スルーされる”のはどのような企業なのか……税務調査を最小限に抑えるための具体的な対策をみていきましょう。税理士・公認会計士で税理士法人グランサーズ共同代表の黒瀧泰介氏が解説します。

これまでの税務調査とこれからの違い

これまでの税務調査には、調査官ごとの能力差や経験のばらつき、地域ごとの優先順位の違いなど、「人間が行う」ゆえの不均一さがありました。そのため、適当な経理をしていても調査が来ない会社もあれば、真面目に申告しているのに頻繁に調査が入る会社もあったというのが正直なところです。

つまり、ある意味で“運ゲー”の側面があったとも言えます。しかし、KSK2（※）の導入により、この状況は大きく変わるでしょう。

（※）KSK2（次世代国税総合管理システム）とは、2026年9月に稼働を予定している国税庁の基幹システムのこと。AIを活用し、全税目のデータを一元管理する、デジタル化された新たな税務基盤。

［図表］現行のKSKシステムとKSK2の比較出典：国税庁

KSK2の導入による主な変化は、以下の4点が見込まれます。

1．調査対象の選定基準が全国統一になる

東京だろうが地方だろうが、ベテラン調査官だろうが新人だろうが関係なく、AIが全国の膨大なデータを同じ基準で分析します。人間の感覚や経験に頼る部分が大幅に減るため、「運で逃げ切る」ことは難しくなるでしょう。

2．データの一元化が進む

これまでは法人税、所得税、相続税などで担当部署が分かれ、情報の連携が不十分でした。しかしKSK2では、会社の決算書、個人の確定申告、家族の相続税申告までがすべて紐付けられ、横断的に分析されます。

たとえば、会社の経費で奥様のブランドバッグを購入した場合でも、AIは個人のクレジットカード履歴や資産状況と照合して不自然さを瞬時に検知します。

3．調査官の“武装化”

調査官がタブレット端末を持って来社し、その場で国税庁のデータベースにアクセスできるようになります。曖昧な説明をしても、即座に相手企業の申告データや銀行取引履歴と照合され、矛盾を指摘される可能性が高まります。

4．引っ越しによる管轄逃れが無効化

かつては調査が来そうになると本店所在地を移して管轄税務署を変える「引っ越し逃れ」という手法が囁かれていました。しかし、KSK2では全国一元管理のため意味を失います。むしろ不自然なタイミングでの移転は、AIに「怪しい行動」と判断されるリスクがあるかもしれません。

AIが「税務調査対象」を選ぶ際の、3つの判断基準

AIは主に以下の3つの観点から「黒」または「グレー」と判断するといわれています。

1．同業他社との比較

AIは業界ごとの平均値（売上高、粗利率、外注費比率など）を精密に把握しています。これから大きく乖離した数値があると、自動的にフラグが立ちます。

2．自社内での不自然な変動

売上が伸びているのに利益が変わらない、または急激に経費が増加するなど、異常な変動パターンを検知します。特に役員借入金や貸付金の残高が頻繁に変動するケースは要注意です。

3．取引先情報との照合

インボイス制度により取引データがデジタル化されたことで、AIは自社の申告と取引先の申告を即座に照合できます。自社で売上を計上していないのに取引先が「支払った」と申告していれば、売上除外の疑いとして検知されます。

税務署が“スルーする会社”とは？

AIを活用した税務調査が本格化するなか、「税務署から狙われにくい会社」には一定の共通点があります。

“税務調査が来なくなる会社”を目指すために経営者が今から準備しておくべき対策としてまず有効なのが「書面添付制度の活用」です。

税理士が決算書の品質を保証する「書面添付」を申告書に添付すると、AIが異常値と判断した場合でも、税理士が事前にその理由を説明できます。これにより、いきなり実地調査が入るような事態は回避できる可能性が高まるでしょう。

次に重要なのが、「概況説明書の積極的な記入」です。具体的には、決算書の「摘要欄」や「営業成績の概要欄」に、数値が変動した理由を具体的に記載しておくことをおすすめします。

AIは自然言語処理の精度も上がっており、事前に理由を伝えておくことで「不自然な異常値」として扱われにくくなると考えられているためです。

続いて「経理の完全デジタル化」です。調査官がタブレット端末で指摘をしてきた際に、すぐに領収書や関連データを提示できる状態にしておくことで、「しっかり管理している会社」という印象を与えられます。紙の領収書をいちいち探すような非効率な状態は、AI時代には避けたほうが良いでしょう。

最後は“もっとも効果的”な対策

そして最も基本的な対策が、「適正申告の徹底」です。

当然ですが、AIの目をくらますために二重帳簿を作成したり、意図的に数字を操作したりするのは非常に危険です。むしろ実態を正確に反映した申告を行い、本業でしっかりと稼ぐことに集中するほうが、長期的にみて確実で賢明な選択といえるでしょう。

税務調査のAI導入は“潔白な会社”にはポジティブ

2026年から本格稼働するKSK2により、税務調査は「人間の感覚」から「AIのデータ分析」へと大きくシフトします。これまで「運」や「調査官の経験」に頼っていた部分が減少し、公平かつ精密な調査が行われる時代が到来するということです。

経営者としては、AIを「敵」として恐れるのではなく、透明性の高い経営と適正申告で「味方」に引き込む意識が重要です。

書面添付や概況説明書の活用、経理のデジタル化などを進め、AIに「問題のない会社」と認識される体制を整えておきましょう。

黒瀧 泰介

税理士法人グランサーズ共同代表／公認会計士・税理士