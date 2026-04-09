似たような商品が並んでいれば、つい「No.1」と書かれたものを選びたくなる――そんな心理はごく自然なものです。しかし、その「No.1」には本当に根拠があるのでしょうか。2026年3月12日、「イモトのWiFi」を展開するエクスコムグローバル社に対し、約1億7,000万円の課徴金納付命令が出されました。本件をもとに、弁護士の森大輔氏が、ナンバーワン表示の問題点や注意すべきポイントについて解説します。

「No.1」の表記に合理的根拠なし―措置命令に続く課徴金納付命令

2026年3月12日に、「イモトのWiFi」を展開するエクスコムグローバル社に対して、1億7,000万円の課徴金納付命令が出されたとの報道がなされました。既に2024年3月1日に措置命令が出ており、これに続く課徴金納付命令ということになります。

課徴金納付命令とは、消費者庁や公正取引委員会が独占禁止法や景品表示法などに違反した企業に対して、不当に得た利益を国庫に納めるよう命じる行政処分のことです。

事案としては、「イモトのWiFi」の広告の中にあった「お客様満足度No.1」や「海外旅行者が選ぶNo.1」、「顧客対応満足度No.1」等という表記について、合理的な根拠がない（優良誤認）という判断をされたというものでした。

報道によると、エクスコムグローバル社は、これら「No.1」表記を広告に表記するためにアンケート調査会社に調査の依頼をしていたようですが、その調査会社が実施したアンケートでは、回答者のサービス利用経験が確認されていなかったということです。

例えば、一般の消費者が「顧客対応満足度No.1」という表記を見れば、「イモトのWiFi」と別のメーカーのWi-Fi端末を実際に利用した消費者がそれらを比較し、どちらが良いかを判断した結果がアンケートに反映され、「No.1」という表記に至ったと理解するのが一般的ではないかと思います。

そもそも、商品や役務を利用したことがない人の「No.1」感想というのはいったいどれほどの意味があるのでしょうか。一般消費者からすればそのような意味がない「No.1」が表記されているとは思いもしないはずです。

しかしながら、実際には、アンケート調査会社が、回答者が実際にサービスを利用していたかどうかの確認をせずに調査をしていたとのことでした。であれば、この「顧客対応満足度No.1」は、単なるアンケート回答者の印象を掲載したに過ぎず、一般消費者が広告から受け取る情報とは異なるものが表記されているということになります。

「No.1」表記は消費者の購入の意思決定に大きく影響を与えるため、その意味で優良誤認ということになってきてしまいます。そして、それは「お客様満足度No.1」や「海外旅行者が選ぶ No.1」も同じことです。今回、消費者庁はこのような点を根拠に、課徴金納付命令を出したものと思われます。

「No.1」はなぜ優良誤認となるのか

「No.1」表記は昔からある広告の手法の一つですが、近年はこの「No.1」表記で多くの違反事例が報道されています。そして、この「No.1」表記は「優良誤認」とされていますが、なぜ優良誤認となるのかについて、まずは解説をしたいと思います。

優良誤認とは、商品役務の品質性能等について実際よりも著しく優良であると誤認をさせたり、他社製品よりも著しく優れたものであると誤解させるような表示をいいます。

では、「顧客対応満足度No.1」といった記載は、商品役務の品質性能に関する表示といえるのでしょうか。

一見すると、顧客満足というのは利用した側の主観に基づくものであり、商品役務の品質性能そのものとは関係がないような気もします。しかし、おそらく消費者庁は、「No.1」という表記は他の商品よりも品質性能が優良であるということを想定させるものであるため、商品役務の品質性能とは関係がないとまでは言えないという立場をとったのではないかと思われます。

実際に、消費者庁表示対策課が取りまとめた「No.1表示に関する実態調査報告書」（令和6年9月26日）では、No.1表示が購入の意思決定にどの程度の影響を与えるかを調査した結果、約5割の回答者が、「かなり影響する」または「やや影響する」と回答したとの分析がなされており、消費者の購入心理に大きな影響を与えている点は無視できないものと思われます。

以上の理由により、「No.1」の記載をする場合は、優良誤認の対象となりますし、この点については現在のところ、異論がないように考えられます。

課徴金納付命令に対して争う姿勢――その理由

一部報道によれば、「調査をしたリサーチ会社には適法性を問い合わせるなど注意を払ってきた」と消費者庁の課徴金納付命令を争う姿勢を見せているとのこと。

通常、「No.1」表記をする場合、どのような名目で「No.1」と表記するかを決め、その表示の根拠資料となる調査をアンケート調査会社に依頼して、「No.1」の表記をすることが一般的であると思われます。そして、エクスコムグローバル社も同様にアンケート調査会社に依頼をしたとされています。

では、このように争う姿勢をエクスコムグローバル社が見せる根拠はどこにあるのでしょうか？ 実は、景品表示法（正式名称：不当景品類及び不当表示防止法）第8条1項の課徴金納付命令の規定には、違反であることを知らないことにつき相当の注意を払っていれば処分されない旨の規定があります。

そのため、エクスコムグローバル社は、調査したアンケート調査会社に適法性を確認したことをもって「相当の注意を払っていた」ということを主張したいのではないかと推測されます。

しかしながら、これまで多くの「No.1」表記が優良誤認として判断されてきた背景にはアンケート調査会社の調査方法に問題があったからと言われており、現在では、そのことが報道などを通じてかなり周知されているように思います。

典型的には、実際の利用経験がない消費者も含め、「どの商品が最も良いと思うか」という印象ベースの調査が行われていたケースです。しかし消費者は通常、「実際に利用した上で比較した結果」と受け取ります。このような乖離がある以上、調査方法としては不適切と評価されざるを得ません。

さらに現実問題として、複数のサービスを実際に利用させて比較させる調査は、時間・コストの面で極めて負担が大きく、簡易的な調査に流れやすい事情もあったのでしょう。

こうした状況を踏まえると、アンケート調査会社が調査対象について虚偽の報告をしていたなど、かなり限定的でない限り、エクスコムグローバル社が「相当の注意を払った」と認定されることは難しいのではないでしょうか。

単に適法かどうかだけを確認していただけでは、その責任を免れることは難しいと考えられます。

「No.1」表記に対する今後の注意点

「顧客満足度No.1」などの「No.1」という広告を出すこと自体、優良誤認になる可能性が必然的に高くなるため、いっそうの注意が必要です。少なくとも、どのような顧客層からの満足度なのか、どのようなアンケート調査を行ったのか（無作為のアンケートなのかなど）といった点には注意する必要があると思います。

そもそも、顧客満足度については、スタッフの対応なのか商品の品質性能なのか、何に満足しているのか分からないまま満足度にチェックを入れている可能性もありますし、ヘビーユーザーにだけアンケートをお願いすれば、満足度は自動的に高まることとなります。

そのため、「実際に商品を購入されたお客様から無作為にアンケートを行った結果となります」などの注釈が入れられる形の調査にする必要はあるでしょう。

今回のエクスコムグローバル社の「No.1」表記の箇所には、こうした調査方法などの注釈の記載がありませんでした。逆に言えば、このような注釈を入れられない場合は、そもそも表記を控えるべきではないかと思われます。

「No.1」表示に対して消費者が持つべき視点

こうした「No.1」表示は、企業側の法令遵守の問題である一方で、消費者にとって直ちに大きな不利益が生じるものとは限りません。

ただし、前述のNo.1表示に関する実態調査報告書の記載でもわかるとおり、「No.1」という言葉が強い訴求力を持つことは事実です。だからこそ、表示を見たときには、「何についてのNo.1なのか」「どのような調査に基づいているのか」といった点に一度目を向けてみることも大切です。

例えば、「顧客満足度No.1」といっても、それが価格なのか、対応の丁寧さなのか、通信品質なのかによって意味は大きく異なります。また、誰を対象に、どのような方法で調査された結果なのかによって、その信頼性も変わってきます。

いまや「No.1」という言葉は珍しいものではなく、広告の中に当たり前のように並ぶ表現になっています。だからこそ、「No.1」と書かれていること自体よりも、「何のNo.1なのか」を見極める視点を持つことで、より納得感のある選択につながるのではないでしょうか。

森 大輔

森大輔法律事務所 代表弁護士