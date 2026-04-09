“ヤマハ顔”のプロトタイプ投入 今平周吾のドライバー事情「続いていればよかった」
＜東建ホームメイトカップ 事前情報◇8日◇東建多度カントリークラブ・名古屋 （三重県）◇7090ヤード・パー71＞ヤマハのゴルフ事業撤退は大きなニュースとなったが、今平周吾らは今季まで契約が残っている。開幕戦では、黒塗りのプロトタイプドライバーをバッグに入れてきた。
【写真】まさに“ヤマハ顔” プロトタイプをあらゆる角度から
担当者によると、本来は今年発売予定だったモデルだが、事業撤退に伴いをリリースは見送りられた。「いわゆる“ヤマハ顔”で、操作性を重視したモデル」というヘッドは、オールチタンの445ccと小ぶり。今平のエースドライバーでもある『RMX 116』を彷彿させる、往年のヤマハらしさへの回帰を感じさせる。今平も「小顔で、操作性がいい。飛距離も出るようになった」と、開発コンセプト通りのフィードバック。『RMX 116』と比べて弾き感も向上しているといい、「続いていればよかったですね」と本音ものぞかせた。とはいえ、今後を見据え、他社メーカーのテストも並行して進めている。「これまで通り振ってしっくりくるもの」を求め、慣れ親しんだヤマハのフィーリングに近いヘッドを探っている。その中で有力候補のひとつが、タイトリスト『GT2』だ。「ヘッドが大きい割に操作性も良く、ヘッドが垂れるイメージも無い」と評価する。小ぶりなヘッドを好むタイプだけに『GT3』も候補に挙がりそうだが、「やさしさがありつつ飛距離も出る」との理由から“2”を選んだ。アイアンはヤマハ『RMX VD/M』（4、5番）と『RMX VD/R』（6番〜PW）のコンボを継続。「今のところ試そうかなという感じはない」と、大きな変更の可能性は低そうだ。長年信頼してきた選択肢がなくなる中で、新たなエース候補が見つかるか。今後の動向を追いたい。（文・齊藤啓介）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
今平周吾が完全プロトタイプのドライバーを投入【写真】
小祝さくらと結婚の桂川有人 “実感なき新婚生活”と欧州で掲げる目標
米下部で戦う石川遼 2026年最新クラブセッティングを全紹介
150〜200億円を投じて改革へ 新会社が男子ゴルフに新風
東建ホームメイトカップ 大会組み合わせ＆スタート時間
【写真】まさに“ヤマハ顔” プロトタイプをあらゆる角度から
担当者によると、本来は今年発売予定だったモデルだが、事業撤退に伴いをリリースは見送りられた。「いわゆる“ヤマハ顔”で、操作性を重視したモデル」というヘッドは、オールチタンの445ccと小ぶり。今平のエースドライバーでもある『RMX 116』を彷彿させる、往年のヤマハらしさへの回帰を感じさせる。今平も「小顔で、操作性がいい。飛距離も出るようになった」と、開発コンセプト通りのフィードバック。『RMX 116』と比べて弾き感も向上しているといい、「続いていればよかったですね」と本音ものぞかせた。とはいえ、今後を見据え、他社メーカーのテストも並行して進めている。「これまで通り振ってしっくりくるもの」を求め、慣れ親しんだヤマハのフィーリングに近いヘッドを探っている。その中で有力候補のひとつが、タイトリスト『GT2』だ。「ヘッドが大きい割に操作性も良く、ヘッドが垂れるイメージも無い」と評価する。小ぶりなヘッドを好むタイプだけに『GT3』も候補に挙がりそうだが、「やさしさがありつつ飛距離も出る」との理由から“2”を選んだ。アイアンはヤマハ『RMX VD/M』（4、5番）と『RMX VD/R』（6番〜PW）のコンボを継続。「今のところ試そうかなという感じはない」と、大きな変更の可能性は低そうだ。長年信頼してきた選択肢がなくなる中で、新たなエース候補が見つかるか。今後の動向を追いたい。（文・齊藤啓介）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
今平周吾が完全プロトタイプのドライバーを投入【写真】
小祝さくらと結婚の桂川有人 “実感なき新婚生活”と欧州で掲げる目標
米下部で戦う石川遼 2026年最新クラブセッティングを全紹介
150〜200億円を投じて改革へ 新会社が男子ゴルフに新風
東建ホームメイトカップ 大会組み合わせ＆スタート時間