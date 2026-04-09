お笑いコンビ、たくろう（赤木裕＝34、きむらバンド＝36）、ツートライブ（たかのり＝41、周平魂＝42）、カベポスター（永見大吾＝36、浜田順平＝38）が9日、JR新大阪駅で「ファイト！エクスプレス〜上京芸人と笑って出発〜」セレモニーに出席し、午前9時51分発の「のぞみ346号」で上京した。

JR東海と吉本興業による上京応援企画。この春、東京に拠点を移す芸人3組が、無料招待を含む113人の上京する人々と共に東京へと旅立った。セレモニーでは酒井英樹新大阪駅長から祝辞が送られ、東京までの車内では、漫才やコーナーの企画、写真撮影などが行われた。

セレモニーで、周平魂は「東京という東の大都会に“のぞみ”を求めて、大阪の方にも僕らの“ひかり”が届くように、全国に僕たちの名前が“こだま”するように」とあいさつ。ほかの芸人から「仕上げてきたな」とツッコまれた。

ツートライブは東京と大阪の2拠点生活となることを明かしているが、たくろう、カベポスターは完全移住。赤木は「大阪に完全に家はない。東京でやっていくという覚悟を決めました」で、浜田は「今朝、ベッドを解体してきました。もう大阪で寝る気はありません」と語った。

物価の高い東京生活で家賃が気になるところだが、赤木は「4倍になりました」。きむらバンドは「5倍です」と高騰。浜田は「僕は10万が17万」とリアルに告白。2拠点生活の周平魂も「今、10万5000円ですけど、それを残したまま東京が13万5000円なので合計24万です」とぶっちゃけ、たかのりから「言わんでええ」とツッコまれていた。

家賃など気にならないくらいの活躍を見せてもらいたい。