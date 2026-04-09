【スマイルスライム アイストレー】 7月25日 発売予定 価格：1,760円

スクウェア・エニックスは、キッチン雑貨「スマイルスライム アイストレー」の予約受付をe-STOREにて実施している。価格は1,760円。

本商品は、RPG「ドラゴンクエスト」シリーズに登場するモンスター「スライム」をモチーフにしたアイストレー。立体的な「スライム」の氷を一度に3つ作ることができる。

発売は7月25日予定。夏の時期に活躍してくれそうなアイテムとなっている。

□e-STORE「スマイルスライム アイストレー」のページ

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