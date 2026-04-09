「ドラクエ」スライムのアイストレーがスクエニe-STOREで予約受付中立体的なスライムの氷が一度に3つ作れる
【スマイルスライム アイストレー】 7月25日 発売予定 価格：1,760円
スクウェア・エニックスは、キッチン雑貨「スマイルスライム アイストレー」の予約受付をe-STOREにて実施している。価格は1,760円。
本商品は、RPG「ドラゴンクエスト」シリーズに登場するモンスター「スライム」をモチーフにしたアイストレー。立体的な「スライム」の氷を一度に3つ作ることができる。
発売は7月25日予定。夏の時期に活躍してくれそうなアイテムとなっている。
□e-STORE「スマイルスライム アイストレー」のページ
【再受注開始】「スマイルスライム」より、アイストレーが再登場！- スクウェア・エニックス e-STORE (@SQEX_eSTORE) April 8, 2026
立体的な「スライム」の形をした氷が一度に3つ作れます。オレンジジュースなど、色の付いた飲み物を凍らせるのもオススメです。
・氷仕上がりサイズ：タテ約37mm×ヨコ約40mm#ドラゴンクエスト #DQhttps://t.co/VsisVpRTne pic.twitter.com/LsgThlNqSk
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