通貨オプション ボラティリティー ドル円1週間7％台半ば
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 7.50 7.47 6.03 8.12
1MO 8.15 6.71 6.79 7.55
3MO 8.64 6.54 7.39 7.52
6MO 8.92 6.61 7.86 7.74
9MO 9.02 6.69 8.07 7.86
1YR 9.11 6.84 8.25 7.98
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.05 11.31 8.14
1MO 7.88 10.17 7.57
3MO 8.36 9.93 7.65
6MO 8.85 9.94 7.85
9MO 9.05 9.91 7.96
1YR 9.20 9.94 8.09
東京時間10:34現在 参考値
ドル円1週間物は7％台半ばでの推移
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GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
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東京時間10:34現在 参考値
ドル円1週間物は7％台半ばでの推移