不釣り合いな結婚

見上愛が演じる一ノ瀬りんは祝言を挙げたが、朝の時間帯に視聴するにはストレスがたまるほど、夫からぞんざいなあつかいを受ける。1年後、子どもが生まれたが、夫の奥田亀吉（三浦貴大）は、「はぁ、女け」と言い捨て、りんが「この子の名前はどうしましょう？」と聞いても、「おめえの好きにすればいいべえ」といって、立ち去ってしまう。NHK連続テレビ小説『風、薫る』の第2週「灯（ともしび）の道」（4月6日〜10日放送）。

【写真】朝ドラ劇中とはイメージが激変 一ノ瀬りんを演じる見上愛

前の週（第1週「翼と刀」）に縁談が持ち込まれたとき、りんの母の美津（水野美紀）は不釣り合いだと憤慨した。というのも、栃木県の那須の農村で、一家で農作業をして暮らしていたりんだが、父の信右衛門（北村一輝）は、明治維新の直前まで那須の小藩の家老だったのだ。

一ノ瀬りんを演じる見上愛

だが、明治15年（1882）、信右衛門はコレラに罹患して命を落としてしまう。その後は美津とりんと妹の安（早坂美海）の3人で農業を続けていたが、どうにも生活は苦しい。

そんなところに舞い込んだのが、奥田亀吉との縁談だったが、なにしろ、りんはまだ18歳なのに相手は18歳年上の30代後半で、すでに前妻とのあいだに、りんと同い年の息子がいるという。運送業が栄えて羽振りはいいが、もともとは飛脚の出身。飛脚の後妻に家老の娘では、明治維新からまだ15年しか経っていない時期に、母の美津が不釣り合いだと思うのも致し方ないだろう。

しかし、りんは自分で嫁ぐと決めた。まともに生きていく道はそれしかないと覚悟を決めたのだろう。美津に「どうせなら母に負けぬほど幸せになりなさい。嫁入りはおなごの戦なのですよ」といわれ、「はい、奥様になってとびっきりの上りにしてみせます」と答えたのだが……。

不釣り合いを受け入れるしかなかった士族

前作『ばけばけ』の松野トキ（郄石あかり）もそうだったが、江戸時代までの武士は多くの場合、明治維新後にかなりの苦労を強いられた。というのも、武士は原則として実業に携わっていなかったからだ。職業経験がなく、その訓練を受けたこともないまま放り出されたのだから、大変な苦労が待ち受けていた。

江戸時代、武士の収入は主君に奉公する見返りとして受け取る「家禄」だった。ただ、明治2年（1869）の版籍奉還（全国の大名が所有していた版＝土地と籍＝人民を朝廷に返させた政策）の後、武士が士族になっても、彼らはしばらくのあいだ、減額されたとはいえ家禄もしくはそれに代わるものを受けとった。

版籍奉還では、明治政府は各知藩事（旧藩主）に命じ、家禄を藩の収入の1割とさせるリストラを断行。そのうえで同4年（1871）の廃藩置県で、家禄は明治政府が直接支給する秩禄（家禄に維新功労者への賞典禄を合わせてそう呼んだ）に切り替えられた。しかし、秩禄の支給が国家財政の重荷になったので、政府はまず、希望する士族に6年分の家禄を支払って起業資金にさせる「家禄奉還」を行い、同9年（1876）、「秩禄処分」を断行。士族らに5〜14年分の家禄に相当する金禄公債証書を発行する代わりに、家禄は全廃された。

それに当たり、政府は士族に就業を促したが、彼らは元来、礼節や武芸しか知らない。いきなり実業に携わっても、うまくやるのは至難の業だった。結果として、江戸時代の飛脚が運送業で財をなす一方、家老の家は農作業しかできず、当主が没してしまえばさらに没落する、という状況につながった。暮らしていくためには、「不釣り合い」を甘んじて受け入れるしかない現実があったのである。

大関和の結婚相手は家老の次男

だが、それにしても、亀吉のりんに対する態度はひどかった。りんはなんとかよい夫婦になろうと奮闘するが、亀吉は彼女に学があることを妬み、大酒飲みで酒癖が悪く、夫婦関係は円滑に回らない。結婚直後から、りんが「旦那様は釣りはしますか？」と聞けば、「学のねえ男には、釣りの話でもしとけばいいってか？」とケチをつけ、「酒持ってこい」。「旦那様、少しお酒を控えていただけませんか？」といっても、「酒！ 酒！」と怒鳴りつける。

りんの娘が3歳になるころには、亀吉の態度はさらにぞんざいになった。結局、りんは娘の環を抱いて逃げ出すのだが、では、りんのモデルになった大関和の場合は、どうだったのだろうか。

大関和は生まれた年も結婚した状況も、一ノ瀬りんとは違うところが多い。結婚した年齢は18歳で、りんと同じだ。だが、りんは明治16年（1883）ごろ結婚したから、生まれは慶応元年（1865）ごろだが、和は安政5年（1858）に生まれた。つまり7年程度早い。結婚したのは、ちょうど秩禄処分が断行された明治9年（1876）だから、士族の急激な没落がいっそう生々しい時期だった。

和の父の大関弾右衛門増虎は、下野（栃木県）の那須郡の小藩だった黒羽藩の家老で、黒羽藩主は代々大関家だったので、弾右衛門もその一門と思われる。明治維新後は東京に移住し、和もしばらくは東京で暮らした。その後、縁談が舞い込んできたのである。相手はやはり黒羽藩の家老であった渡辺家の次男、渡辺福之進豊綱。戊辰戦争に参戦し、維新後は陸軍少尉補として東京鎮台に、続いて陸軍少尉として熊本や広島の鎮台に勤務した経験があった。黒羽一帯の大地主でもあったという。

小さな藩の家老同士だから、親も子もたがいに知り合いだったことだろう。ちなみに、和が結婚した当時、父の弾右衛門はまだ存命で、その年のうちに病没している。

夫に何人もの妾と子ども

このように、和と渡辺豊綱のあいだには、『風、薫る』のりんと奥田亀吉と違って、出自の「不釣り合い」はなかった。ただ、渡辺家は維新後にそれなりに成功し、大関家はそうではなかった点が、『風、薫る』の奥田家と一ノ瀬家の関係と重なる。しかも、家格の釣り合いはとれていたから、当時、和は「玉の輿」として祝福されたという。

ただし、豊綱の年齢はすでに40歳だった。りんにとっての亀吉のように、和にとってかなり年長の夫だった。

和は結婚の翌年に長男の六郎を、その3年後に長女のシンを生んだ。だが、シンが生まれてすぐに渡辺家を去って離婚し、母親らが暮らしていた東京に戻っている。2歳の長男と乳飲み子の長女を連れて婚家を出たのだから、よほどの事情があったに違いない。

その当時、男が妾をもつことは法的にも認められていたので、渡辺豊綱を現代の道徳観から一方的に弾劾することはできないとは思う。当時、事実上の一夫多妻は珍しいことではなかった。それにしても、豊綱にはいったい何人の妾と子どもがいたのだろうか。一般には、どんなに絶倫であろうと、妾を囲いきれないし、子どもを養育できなかったが、それが大地主の豊綱にはできた。

和は夫に何人もの妾やその子がいることに苦しんだようだ。長男の六郎という名が象徴している。当時、男児が生まれた順に一郎、二郎、三郎、と名をつけるのは珍しくなく、六郎とは6番目を意味した。和にははじめての子なのに6番目の男子。ほかに女児がいた可能性も大いにある。さすがに苦しかっただろう。夫は地主だからそんなことができる、と考えれば、地主の嫁であることが嫌になるのも当然だ。

それに、地主のもとでは小作人たちが収奪され、不作や感染症の流行のたびに、貧しい娘が女郎として売られていく。そんな状況も見ていられなかった。

妻から離婚することが困難だった時代に、それを断行した和。気の毒だが、この決断がなければ、のちに日本のナイチンゲールが誕生することもなかった。

香原斗志（かはら・とし）

音楽評論家・歴史評論家。神奈川県出身。早稲田大学教育学部社会科地理歴史専修卒業。著書に『カラー版 東京で見つける江戸』『教養としての日本の城』（ともに平凡社新書）。音楽、美術、建築などヨーロッパ文化にも精通し、オペラを中心としたクラシック音楽の評論活動も行っている。関連する著書に『イタリア・オペラを疑え！』（アルテスパブリッシング）など。

デイリー新潮編集部