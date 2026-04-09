アメリカとイランが即時停戦で合意し、イラン側は2週間、ホルムズ海峡を安全に通航できるという見通しを明らかにしました。原油価格は下がりましたが、専門家は「戦闘前の状況には戻らない」と指摘。海峡を巡っては不安も残っているようです。

■マーケットに安心感 原油価格は？

藤井貴彦キャスター

「2週間の停戦を受けて、安定して日本に原油が入ってくることになるのでしょうか？」

小栗泉・日本テレビ報道局特別解説委員

「WTI原油先物価格は 1バレル117ドルまで高騰していましたが、発表を受け、一時91ドル台まで大幅に下落。マーケットには安心感が広がりましたが、戦闘が始まる前は60ドル台だったので、ホルムズ海峡を巡ってはまだ不安が残っているとみることもできます」

■停戦合意の発表後も…多くの船が滞留

小栗委員

「現在、ホルムズ海峡内側のペルシャ湾内には日本関係の船舶が42隻取り残されています」

「ホルムズ海峡周辺にある船の位置情報を可視化したサイト『マリントラフィック』の情報があります。タンカーを赤い点で、貨物船を緑色で表しています。戦闘開始前である約1年前、多くの船がホルムズ海峡を行き交っていることが分かります」

「戦闘が始まった後の4月7日は、ホルムズ海峡は事実上の封鎖状態となっているため、海峡を渡る船の姿はほとんどありません」

「停戦合意が発表された後の8日も船がたまっている状態は合意前と変わらず、ホルムズ海峡を通っていく船があまり見られないことが分かります」

■日本船主協会「確たる情報はない」

藤井キャスター

「今回の停戦合意に向けた動きがなぜ安心材料になっていないのでしょうか？」

小栗委員

「国内の海運会社が加盟する日本船主協会は、『具体的にどうすれば安全に湾の外に出られるのか、まだ確たる情報はない。これまで通り危険な状況に変わりはない』としています」

「また、イランのアラグチ外相は声明で『2週間の間、イラン軍との調整を通じて安全な通航が可能になる』と明らかにしていますが、『軍との調整を通じて』ということなので、日本船主協会としては『むしろ勝手に動けない』と捉えているそうです」

■首相、「通航料」反対の意向伝達か

藤井キャスター

「専門家は停戦合意が破談になる可能性についても触れていますが、2週間が過ぎた後、ホルムズ海峡の通航についての見通しはどうでしょう？」

小栗委員

「まず通航できたとしても、イラン側はホルムズ海峡を通る船に通航料を課すという話も出ています。そうなると、その分が原油価格に上乗せされ、価格が上昇する可能性もあります」

「こうした動きに対して、イランのペゼシュキアン大統領と8日に電話会談を行った高市首相は『ホルムズ海峡は世界の物流の要衝であり、国際公共財だ』として、通航料の徴収には反対する意向を伝えたものとみられます」

■リスク分が原油価格に上乗せか

小栗委員

「また野村総研エグゼクティブ・エコノミストの木内登英さんは、原油価格を巡る今後の見通しについて、『戦闘が終結してもしなくても、戦闘前の状況には戻らないだろう』と指摘しています」

藤井キャスター

「今回の戦闘が、ホルムズ海峡に大きな傷を残してしまったということなのでしょうか？」

小栗委員

「その通りです。戦闘が終結して供給量が元に戻ったとしても、ホルムズ海峡を通過して原油を供給することの危険性は残るため、そのリスク分が原油価格にしばらく上乗せされて、価格のベースが 1バレルあたり 10ドルほど高くなる可能性もあるということです」

藤井キャスター

「今、停戦合意は簡単に破られる世の中ですが、小さな可能性だとしても、何とか平和への糸口を見つけ出さなければなりません。戦争を始める決断は一瞬でも、停戦や平和を取り戻すのには膨大な時間がかかります」

「エネルギー問題を含め、世界とどう向き合い、関係性を築き直すか。その姿勢が国の安定と平和に直接結びつく時代となりました」

（4月8日『news zero』より）