収納評論家でタレントのコジマジックが８日、フジテレビ系「ホンマでっか！？ＴＶ」で、４年前に自宅をプロデュースした杉浦太陽・辻希美夫妻の現在の自宅の様子に「いや、もう、びっくり」とあ然とする一幕があった。

この日は「春の収納術」をテーマに専門家が技を伝授。ゲストの杉浦・辻夫妻は４年前に新居に引っ越し。その新居のプロデュースをしたのがコジマジックだった。

新居建築の段階から関わったといい、家にどれだけの衣類があるのか、どんな生活様式なのかを徹底的に研究。特に辻は洋服をたくさん持っていることから、回遊式のウォークインクローゼットも作った。

それから４年。果たして現在のクローゼットの様子をＶＴＲで公開したが…。辻は「クローゼットとかパンパン。ハンガーがグチャグチャで倒れてたり、誰の服か分からなくなっている」といい、ハンガーラックには洋服がぎっちり。しかも床部分には扇風機、壊れた加湿器、圧縮袋の口が開いてしまった布団、雛人形などが散乱しており、クローゼットの中は足の踏み場もないほどに。辻は「物置化しております」と反省した。

この様子を見たコジマジックは「いや、もう、びっくりするぐらい…」とあ然。「その時（新居引っ越し）も服は多かったが、一応すべての服がかかるようにハンガーパイプも計算したが、とにかく服が多い」と振り返り、「夫婦の平均ハンガー本数は１１０本という統計が出ているが、辻ちゃんのところは８００本」と平均の８倍もあると指摘した。

だが辻は「８００本じゃ足りない」と笑い、そのうち８割は辻の服だという。コジマジックは「（辻の）爆買い動画を見るたびに、『なんで買うねん！』と。回遊できるところに物を置いちゃってるから回遊ができない」と指摘していた。