杉浦太陽＆辻希美、自宅にある衝撃の“ハンガー”本数 4年前に収納監修した評論家も頭抱え「おいおいおい！」
タレントの杉浦太陽（45）＆辻希美（38）夫妻が8日放送のフジテレビ系バラエティー『ホンマでっか!?TV』（毎週水曜 後9：00）に出演。収納評論家として番組に登場したコジマジックが杉浦家の収納事情を暴露した。
【動画】ひ、広すぎる！自宅のウォークインクローゼットを公開した辻希美
この日番組では「散らからない！春の収納術」をテーマにトークを展開。辻、杉浦が日ごろの悩みを打ち明けたほか、評論家軍団がおすすめの収納術などを紹介した。
4年前に新居を建てた際、収納スペースはコジマジックが監修したと明かした辻。当時はコジマジックの手腕によって、美しく収納されていたが、現在は「クローゼットとかパンパンです。どれが誰の服か分からなくなっちゃってる状態に」と悩みを打ち明けた。
番組では現在のウォーキングクローゼットが公開されたが、紙袋に入った服や家電などが床に置かれているなど、物置のような状態に。これにはコジマジックも「おいおいおい！」と頭を抱えた。
VTR明け、コジマジックは4年前に監修した際に、すべての服が入るように計算したクローゼットを作っていたはずだと強調。さらに「辻ちゃんはとにかく服が多い」と指摘した。またコジマジックによると、一般的な夫婦のハンガー本数は110本とする統計結果がある一方、杉浦家は800本あったと暴露した。しかし辻は「800本じゃ足りないんです！」と現状を明かした。
またコジマジックはそのうちの8割が辻の服だったといい、辻のYouTubeチャンネルで爆買い動画が出るたびに「なんで買うねん！」と激怒していたと明かし、スタジオを沸かせた。
杉浦と辻は2007年6月に結婚。同年11月に長女の希空（のあ・18）、10年12月に長男・青空さん（せいあ・15）、13年3月に次男・昊空さん（そら・13）、18年12月に三男・幸空さん（こあ・7）、昨年8月に次女・夢空ちゃん（ゆめあ・0）が誕生している。
【動画】ひ、広すぎる！自宅のウォークインクローゼットを公開した辻希美
この日番組では「散らからない！春の収納術」をテーマにトークを展開。辻、杉浦が日ごろの悩みを打ち明けたほか、評論家軍団がおすすめの収納術などを紹介した。
4年前に新居を建てた際、収納スペースはコジマジックが監修したと明かした辻。当時はコジマジックの手腕によって、美しく収納されていたが、現在は「クローゼットとかパンパンです。どれが誰の服か分からなくなっちゃってる状態に」と悩みを打ち明けた。
VTR明け、コジマジックは4年前に監修した際に、すべての服が入るように計算したクローゼットを作っていたはずだと強調。さらに「辻ちゃんはとにかく服が多い」と指摘した。またコジマジックによると、一般的な夫婦のハンガー本数は110本とする統計結果がある一方、杉浦家は800本あったと暴露した。しかし辻は「800本じゃ足りないんです！」と現状を明かした。
またコジマジックはそのうちの8割が辻の服だったといい、辻のYouTubeチャンネルで爆買い動画が出るたびに「なんで買うねん！」と激怒していたと明かし、スタジオを沸かせた。
杉浦と辻は2007年6月に結婚。同年11月に長女の希空（のあ・18）、10年12月に長男・青空さん（せいあ・15）、13年3月に次男・昊空さん（そら・13）、18年12月に三男・幸空さん（こあ・7）、昨年8月に次女・夢空ちゃん（ゆめあ・0）が誕生している。