元宮崎県知事でタレントの東国原英夫氏が９日、宮崎市内で会見し、来年１月の任期満了に伴う同県知事選挙に出馬することを正式に表明。タレントとしての師匠・ビートたけしにはすでに報告済みであることを明かし、キャッチフレーズ候補として『どげんかせんといかん』リターンズ」などを挙げた。

東国原氏は２００７年から４年間、同県知事を務めた。在任中は「どげんかせんといかん」の名フレーズで人気を博し、０７年の新語・流行語大賞の年間大賞を受賞した。

この日の会見で新たなキャッチフレーズを問われると「『どげんかせんといかん』リターンズです」と答え、「替わるキャッチフレーズをよくきかれるんですけど、やっぱりあれ（「どげんかせんといかん」）が強いんですよね。県民の皆さんにも、記憶に残っていただいてるんだなと思います」と話した。

さらに「リターンズか、×５。（高市首相のように）どげんかせんといかん、どげんかせんといかん…って。それだと長すぎてリーフレットに入らないので、太文字にすることも考えてます」などとユーモアを交えてアピール。たけしへの相談については「詳細は申し上げませんが、報告はしております」とした。

東国原氏はこの日の会見で、「ここに至って、宮崎の衰微衰退が止まらない、地方の衰微衰退が止まらないということで、ここでひとつ『ゲームチェンジャー』が必要ではないかと思って」と宣言。選挙戦では現職の河野俊嗣氏との事実上の“一騎打ち”が予想される。河野氏は東国原氏の在任中に副知事を務めていた。