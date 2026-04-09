TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が8日、放送された。「『大食い×投てき』のオリジナル競技『寿司合戦』が1年ぶりに復活！トーナメント戦で今度こそ真の初代チャンピオンが決定」に急増コンビ、キングオブモルックとしてみなみかわ（43）とカナイ（39）が出場した。

2人はさらば青春の光森田哲矢らとモルック日本代表として活動し、世界大会2019国別対抗戦8強。2022年11月には日本モルック協会オフィシャル・モルックアンバサダーに就任している。モルックとはフィンランド発祥の木製ピン「スキットル」を棒（モルック）で倒して得点を競うアウトドアスポーツ。

2人が登場したのは食べたすしの皿を投げ合い、積み重なった皿の数で勝敗を競う「寿司合戦」。モルック仕込みの下手から投げるも、大自然に敗れた。

カナイは自身のXで「寿司合戦ありがとうございました。初の水曜日のダウンタウンに食う専でやらせてもらいました。凄い競技だ」とポスト。みなみかわはカナイのポストを引用した上で「もっと食えよ！！！！ お前のせいやから！！」とツッコミを入れていた。

Xでは「連れてくるならモルックじゃなくて フリスビーの上手い芸人だったのでは？ いるかどうかは知らないけど」「モルック組意味ないww」「最弱のモルックw」などと書き込まれていた。