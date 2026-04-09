イラスト：飯田ともき

3月30日（月）から4月6日（月）まで実施したアンケート、「USB4対応のPC持っている？」の回答編です。

選択項目 投票数 持っている 282 持っていない 320 興味ある 71 合計 673

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お寄せいただいたコメントを一部抜粋して掲載します。

持っている

持っていない

興味ある

USB4でPC同士でLANが組め、撮影現場でPCのSSDに取り込んだデータをデスクトップ機に移すのが速いから ちょうど長年使っていたノートPCを買い替えたので。テザーRAW撮影で、シャッターを押して振り向くと、すでに表示されている転送速度は感動ものです。少々奮発して購入した甲斐がありました。 買ったラップトップがUSB4とThunderbolt 4対応だった。USB4のSSDエンクロージャーケースを使用して外付けSSDながら内蔵と同等のスピードが出て時代の進化を感じた。 Thunderbolt 5のMacに外付けでSSDを繋げて画像編集しています。ベンチマークの数字にニヤニヤするのが楽しいです。 CFexpressのリーダーと繋げれば快適に写真や動画の抽出ができるので対応PCを買いました Windows環境で、USB Type-Cケーブル1本でマルチモニター出力をするため。ラップトップなので持ち運んだりデスクトップ気分にしたり、っていうのが線1本で済むのでとても便利です。 M2MaxなMac Studioです。名前では性能ちっともピンとこないので、ちょっとUSBはThunderboltのわかりやすさを見習ってほしい Thunderbolt 4には対応しているがUSB4には対応してないらしい……ややこしいです iMacをリプレイスしたら勝手に付いてきたが周辺機器が対応していないので宝の持ち腐れ。理論値はともかく、実効転送速度が倍になるのなら買い替えも検討しますが、何もかもが値上げ、実入りは現状維持なので、投資の選択と集中をせざるを得ません。そんなに困っていないパソコンへの取り込みに投資するより、ボディやレンズに投資する方が優先度が高いです。時は金なり、といいますが、無い袖は、振れないです。 自作PCはAM5環境だけどUSB4よりビデオカード用のPCI-Ex16の方が重要。そもそもメモリカードがSDカードUHS-II V90なのでUSB 10Gbpsもあれば十分であり、更に超連写をしまくるわけでも動画をがっつり撮るわけでもないので40Gbpsで転送できても数秒くらいしか変わらない。 現状で特に困っていない。USBに限らず乱立する規格に辟易してます。せめてケーブルに対応スペックの評価を義務付けるような動きにならないものか……。 困ってないし、PC買い替えるお金があればレンズに充てたい。 Z690世代なのでUSB4は無いですが、あればモバイルモニターなどもケーブル1本で済むので便利だろうなとは思っています。まだ4～5年は今の環境を使うつもりですが、流石に次に組むときはUSB4やTB4などは標準になっているでしょうね。 最近のPCは高過ぎます。今は時期が悪いです。 データ転送している間に他の作業をすれば良いと思っているので、USB 3.0も無くて良いと思っているから持っていない。カメラ画像データのコピー速度・RAW動画転送フレームレートを向上できるなら。 いつもだったらそろそろ自作PCの更新を考えている時期だと思うけど、今のこの時期にPCの更新なんて予算的に許さないので、興味を持ちつつも見守るほかない状況。 データ転送速度は速ければ速いほうが良いので、次回PC更新時に選定候補に入れます。 そのうち低価格帯のPCにも降りてくるでしょうから、気長に待つことにします。 Windows 10サポート期限切れに伴いWindows 11のお手頃品を購入したが、USB Type-Cポートも付いていない状態でした。ミドルタワーのPCなので、スロットは余っているので、何とかしたいと思っています。