開催：2026.4.9

会場：ヤンキースタジアム

結果：[ヤンキース] 2 - 3 [アスレチックス]

MLBの試合が9日に行われ、ヤンキースタジアムでヤンキースとアスレチックスが対戦した。

ヤンキースの先発投手はウィル・ウォーレン、対するアスレチックスの先発投手はルイス・セベリーノで試合は開始した。

1回裏、3番 コディ・ベリンジャー 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでヤンキース得点 NYY 1-0 ATH、7番 Ｊ．Ｃ． エスカラ カウント3-0から押し出しの四球でヤンキース得点 NYY 2-0 ATH

4回表、8番 ジェフ・マクニール 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでアスレチックス得点 NYY 2-1 ATH、ピッチャー ウィル・ウォーレンがワイルドピッチでアスレチックス得点 NYY 2-2 ATH

9回表、4番 ブレント・ルーカー 2球目を打ってセンターへの犠牲フライでアスレチックス得点 NYY 2-3 ATH

試合は2対3でアスレチックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はアスレチックスのエルビス・アルバラドで、ここまで2勝0敗0S。負け投手はヤンキースのデービッド・ベッドナーで、ここまで0勝1敗5S。アスレチックスのクーネルにセーブがつき、0勝0敗1Sとなっている。

ここまでヤンキースは8勝3敗で（ア・リーグ）東地区1位。一方アスレチックスは4勝7敗で2.5ゲーム差の（ア・リーグ）西地区4位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-09 11:44:29 更新