2026年4月9日（木） MLB ヤンキース vs アスレチックス 試合結果
開催：2026.4.9
会場：ヤンキースタジアム
結果：[ヤンキース] 2 - 3 [アスレチックス]
MLBの試合が9日に行われ、ヤンキースタジアムでヤンキースとアスレチックスが対戦した。
ヤンキースの先発投手はウィル・ウォーレン、対するアスレチックスの先発投手はルイス・セベリーノで試合は開始した。
1回裏、3番 コディ・ベリンジャー 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでヤンキース得点 NYY 1-0 ATH、7番 Ｊ．Ｃ． エスカラ カウント3-0から押し出しの四球でヤンキース得点 NYY 2-0 ATH
4回表、8番 ジェフ・マクニール 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでアスレチックス得点 NYY 2-1 ATH、ピッチャー ウィル・ウォーレンがワイルドピッチでアスレチックス得点 NYY 2-2 ATH
9回表、4番 ブレント・ルーカー 2球目を打ってセンターへの犠牲フライでアスレチックス得点 NYY 2-3 ATH
試合は2対3でアスレチックスの勝利となった。
この試合の勝ち投手はアスレチックスのエルビス・アルバラドで、ここまで2勝0敗0S。負け投手はヤンキースのデービッド・ベッドナーで、ここまで0勝1敗5S。アスレチックスのクーネルにセーブがつき、0勝0敗1Sとなっている。
ここまでヤンキースは8勝3敗で（ア・リーグ）東地区1位。一方アスレチックスは4勝7敗で2.5ゲーム差の（ア・リーグ）西地区4位となっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-04-09 11:44:29 更新