「え！」「残念すぎる」日米戦３日前、日本サッカー界に届いた“悲報”にネット悲嘆「一番の選手」
４月８日、日本サッカー協会は11日から始まるアメリカ女子代表との国際親善試合３連戦に選出されていた日本女子代表の清家貴子（ブライトン）、が怪我のために不参加になったと発表した。なお、追加招集は行われない。
先のアジアカップ制覇にも貢献した快足アタッカーの辞退に、ファンも落胆。インターネット上では次のような声が上がった。
「残念すぎる。。。お大事にしてください」
「え！清家さん怪我しちゃったんだ...お大事に...」
「残念だな」
「清家貴子選手は負傷なのか... 見られないのは残念だけど追加召集ないんだ」
「清家とか一番の選手」
「なぜ追加招集をしないのだろう？？」
「籾木さん呼んで〜」
なでしこジャパンは清家を除く23人のメンバーで、FIFAランキング２位との３試合に挑む。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】日本を舐めているのか。イングランド代表の名将が用意したのは“とんでもない愚策”だった
先のアジアカップ制覇にも貢献した快足アタッカーの辞退に、ファンも落胆。インターネット上では次のような声が上がった。
「残念すぎる。。。お大事にしてください」
「え！清家さん怪我しちゃったんだ...お大事に...」
「残念だな」
「清家貴子選手は負傷なのか... 見られないのは残念だけど追加召集ないんだ」
「清家とか一番の選手」
「なぜ追加招集をしないのだろう？？」
「籾木さん呼んで〜」
なでしこジャパンは清家を除く23人のメンバーで、FIFAランキング２位との３試合に挑む。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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