9日11時現在の日経平均株価は前日比274.93円（-0.49％）安の5万6033.49円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は489、値下がりは1030、変わらずは53と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は129.13円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が108.61円、東エレク <8035>が41.23円、ディスコ <6146>が19.24円、リクルート <6098>が14.88円と続いている。



プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を59.54円押し上げている。次いでフジクラ <5803>が29.37円、豊田通商 <8015>が14.18円、キオクシア <285A>が12.91円、横河電 <6841>が8.01円と続く。



業種別では33業種中11業種が値上がり。1位は海運で、以下、水産・農林、非鉄金属、ガラス・土石と続く。値下がり上位には空運、保険、証券・商品が並んでいる。



※11時0分4秒時点



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