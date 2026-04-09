【WWE】SMACK DOWN（4月3日・日本時間4日／ミズーリ・セントルイス）

【映像】「デカくて動ける」“100キロ超女子タッグ”がやりたい放題

2組が相まみえる大一番の前哨戦は、リング上で決着がついた瞬間から修羅場に。女子王者チームが試合後に“地獄の表敬訪問”で挑戦者チームをボコボコに処刑。ファンも「デカくて動ける」「やっぱでかいのはいい」と、圧倒的な物量に驚きの声が相次いだ。

WWE「SmackDown」で行われた、レッスルマニア42の女子タッグ・フェイタル4ウェイ前哨戦。シャーロット・フレア＆アレクサ・ブリス対ベイリー＆ライラ・ヴァルキュリアという挑戦者同士の潰し合いに、試合後、王者組ナイア・ジャックス＆ラッシュ・レジェンドが襲撃で介入。ただでさえ強い“デカ女コンビ”が、お礼参りでその支配力を見せつけた。

試合そのものは前哨戦の体裁を保っていた。終盤、シャーロットとアレクサがベイリーとライラを同時に捕らえ、「ナチュラル・セレクション」を同時発射。揃ってカウント3を奪い、元王者コンビが盤石の勝利を収める。

だが、本番はここからだった。ゴング直後、花道からなだれ込んできたのがナイアとラッシュ。リング上の勝者も敗者も関係なく、4人まとめてビートダウンを開始する。まずは183cm・79kgの“恵体”ラッシュがリングを制圧。次々となぎ倒していく光景は圧巻で、ホットパンツ姿で満面の笑顔というギャップ込みで「でっかいギャル」「ラッシュはデカくて動けるからいいよ」「これ前哨戦じゃなくて狩場だ」「4チーム全員に宣戦布告してて草」とヒートアップ。

さらにナイアもリングインし、王者“ザ・イレジティブル・フォーシズ”が中央を占拠。「せっせっせーのよいよいよい」みたいな謎の仲良しハイタッチから、一転して両コーナーに猛スピードでぶち当たり、流れのままベイリーを捕獲。ラッシュのベアハッグで固定したところに、ナイアがセカンドロープから降ってきて地獄の断頭台“レッグドロップ”。「やっぱでかいのはいいよなｗ」と混沌のコメントが並んだ。

今年に入り存在感を一気に押し上げているラッシュは元プロバスケットボール選手。大学時代にはNCAAトーナメント1試合でリバウンド27本という大会記録を樹立し、通算1,002本、平均9.8、ダブルダブル32回と怪物的な数字を残したトップアスリートでもある。

レッスルマニア42で王座を争うのは、王者チーム“ザ・イレジティブル・フォーシズ”に加え、シャーロット＆アレクサ、ベイリー＆ライラ、そしてベラ・ツインズの4チーム。前哨戦の名を借りた“見せつけ”は、完全に次の戦場へとつながった。

（ABEMA／WWE『SMACK DOWN』）

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