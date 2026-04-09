元AKB48のタレント・柏木由紀（34）が8日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。かつて5年半にわたりレギュラーを務め、2021年9月に卒業した同番組に復帰した。

番組冒頭、お笑いタレントのケンドーコバヤシが「新メンバーとして“返り咲き”ということで、柏木由紀さんです！」と紹介。柏木は「待ってたでしょ？リスナーの皆さんも。うれしいな。凄い楽しみにしてました」と打ち明けた。

「卒業してせいせいしてたと思ってたら」とあきれるケンコバに、「アンガールズ」田中卓志は「AKBからも脱出して、また戻ってくるとは」とビックリ。田中の相方・山根良顕は「戻った時の居心地の良さがあるんじゃない？」と歓迎した。

そしてケンコバが「独特の生活リズムになりますんで。なかなかこんな時間の仕事もないでしょ？」と聞くと、柏木は「卒業してからはホントないです。今結構、めっちゃ朝早いと夜遅いはあんまりなくなったので。たしかに水曜日はそうなりますね」と打ち明けた。

しかし久々の古巣で楽しそうな柏木の様子に、ケンコバは「思ったより場慣れ感があってグイグイ来る分、怜音が人見知り全開」とニヤリ。ここまで無言だったアイドルグループ「≒JOY（ニアリーイコールジョイ）」江角怜音の様子に触れると、柏木は「申し訳ない」と恐縮した。

その上で、自身の年齢を聞かれて答えた江角に、柏木は「20歳！？」と驚がく。「32までAKBにいた。で、もうすぐ私は35なんで、15歳差！」と仰天したが、ケンコバが「親子ってほどじゃないよ、ちょうど伯母さんぐらい」と表現すると、柏木は「そうか」と納得。「仲良くやりたいので」と語っていた。