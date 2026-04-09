【ローマ＝倉茂由美子】ギリシャ政府は８日、１５歳未満のＳＮＳの利用を禁止する方針を発表した。

スマートフォンへの依存で、子どもたちの睡眠や精神面に悪影響が出ているとして、来年１月からの実施に向け、法整備などを進める。

規制の対象となるのは、フェイスブックやインスタグラム、ＴｉｋＴｏｋ（ティックトック）など。ＳＮＳの運営企業に利用者の年齢確認を義務づけた上で、１５歳未満がアクセスできないようにする措置を求める。運営企業が従わない場合には、罰金などが科されるという。今年夏頃に、関連法令を制定する方針だ。

キリヤコス・ミツォタキス首相は８日、若者に向けた動画をＳＮＳに投稿し、「中毒性のあるアプリの設計や、スマホの画面の前で過ごす時間に基づいた収益モデルは、君たちから純真さや自由を奪っている」と述べ、規制に理解を求めた。

一方、ミツォタキス氏は欧州連合（ＥＵ）の執行機関・欧州委員会のウルズラ・フォンデアライエン委員長に書簡を送り、ＥＵの枠組みでの対策を強化することを求めた。１５歳を「デジタル成人年齢」に設定し、統一した年齢確認や罰則の導入などを提案した。