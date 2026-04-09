巨人の泉口友汰選手が阪神との開幕3連戦であるワンシーンについて“後悔”を口にしました。

4月6日放送のCS日テレジータス『超ジャイアンツ』では、阪神との開幕カードのプレーを自ら解説。

開幕戦では初回からキャベッジ選手の先頭打者ホームランがさく裂。すると続く松本剛選手が11球を粘ってフォアボールを選びます。その後泉口選手はライト前へヒットを放ち、エンドランを成功。松本選手の四球をネクストバッターズサークルで見ていた泉口選手は「すごく素晴らしい粘りを見せてくれましたし、一番見えるところで村上（頌樹）投手の球種を後ろでいろんな球種を見ることができましたし」と直後のエンドランへつなげられた要因をコメントしました。

また、1塁上でガッツポーズを見せたことについて「開幕して1打席目なので、早めにHランプが灯ったので、というのとサインをしっかり実行できたって事ですね」と理由を明かしました。

さらに3月29日に行われた阪神との第3戦では7回に及川雅貴投手から勝ち越しの1号弾を放ちました。

昨季66試合に登板し、防御率0.87を記録する及川投手からの一発に「塁に出て、ボビー（ダルベック選手）になんとかつないでっていうところだけを意識してました」とコメント。

続けて左バッターから見た及川投手の印象について聞かれると、「真っすぐの質も良いですし、変化球一つ一つの精度もすごく高いですし、昨年も素晴らしい成績を残された選手なので、『うわまた来たな』っていう感じで打席に立つんですけど。甘い球をしっかりヒットにしようと思って立ってました」と当時の率直な思いを語りました。

またホームランを放ったシーンでは、確信するかのように1塁を回る前に人さし指を立てるポーズを取った泉口選手。「あれで入らなかったらめっちゃダサいっすね」と話しつつ、「なんであんなことしたのかな・・・と後悔しているんです。そのせいで負けたと思っています。サヨナラだったらいいんですけど、まだ7回だったので。すごく反省しました」と後悔している様子。「もう二度としない」と念を押しました。

(4月6日放送のCS日テレジータス『超ジャイアンツ』を再構成)