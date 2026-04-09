【ファミリーコンピュータ Nintendo Classics：追加タイトル3本】 4月9日 配信開始

任天堂は4月9日、サブスクリプションサービス「Nintendo Switch Online」の加入者向けコンテンツ「ファミリーコンピュータ Nintendo Classics」において、新たに3タイトルの配信を開始した。

今回ラインナップされたのはバンダイナムコエンターテインメントの3タイトル。1989年に発売されたアクションゲーム「クインティ」、1985年に発売されたアクションRPG「ドルアーガの塔」、1984年に発売されたアクションゲーム「パックマン」が新たに「Nintendo Classics」で遊べるようになった。

これらのタイトルは「Nintendo Switch Online」加入者であればすぐにプレイできる。

【ファミリーコンピュータ & スーパーファミコン & ゲームボーイ Nintendo Classics 追加タイトル [2026年4月9日]】【クインティ】【ドルアーガの塔】【パックマン】

(C) Nintendo

(C)1989 GAME FREAK inc. (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

THE TOWER OF DRUAGA TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

PAC-MAN TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

