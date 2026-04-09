「ファミコン Nintendo Classics」に新たに「クインティ」など3タイトルが追加！ 本日4月9日より配信開始
【ファミリーコンピュータ Nintendo Classics：追加タイトル3本】 4月9日 配信開始
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任天堂は4月9日、サブスクリプションサービス「Nintendo Switch Online」の加入者向けコンテンツ「ファミリーコンピュータ Nintendo Classics」において、新たに3タイトルの配信を開始した。
今回ラインナップされたのはバンダイナムコエンターテインメントの3タイトル。1989年に発売されたアクションゲーム「クインティ」、1985年に発売されたアクションRPG「ドルアーガの塔」、1984年に発売されたアクションゲーム「パックマン」が新たに「Nintendo Classics」で遊べるようになった。
これらのタイトルは「Nintendo Switch Online」加入者であればすぐにプレイできる。【ファミリーコンピュータ & スーパーファミコン & ゲームボーイ Nintendo Classics 追加タイトル [2026年4月9日]】 【クインティ】 【ドルアーガの塔】 【パックマン】
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THE TOWER OF DRUAGA TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
PAC-MAN TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.