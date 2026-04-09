“ペンライトデモ”で知られる「平和憲法を守るための緊急アクション」が8日、国会正門前で開かれた。参加者はペンライトやプラカードなどを手に、「戦争反対！」「9条守れ！」と叫んだ。

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集まった参加者は約3万人。先月25日に行われた前回の2.4万人（いずれも主催者発表）を上回った。今回も多くの若者の姿が見られ、「SNSで見て楽しそうで来た」「友達に誘われた」などと、20〜30代が訪れていた。

デモの列は国会から数百メートルほど離れた外務省や国交省の前まで延びていた。警察があちこちで交通規制をかけ、いらだちを募らせた参加者が「通らせてよ！」と口論になる場面もあった。

また、この日は全国各地で同様の集会が開かれ、大阪市や仙台市の会場には数百人が集まった。改憲に意欲を示す高市政権への抗議は、全国に波及している。

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