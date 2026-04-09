ヤングなでしこ福島望愛が同点ゴール、オーストラリアに5-2で勝利した

タイで開催中のU-20女子アジアカップで、ヤングなでしこの愛称を持つU-20女子日本代表がグループリーグ最終戦でオーストラリアに勝利した。

この世代の中心的な選手であるMF眞城美春（日テレ東京ヴェルディベレーザ）が大会直前に負傷離脱したチームは開幕2連勝し、オーストラリアとの全勝対決に臨んだ。しかし、前半39分に先制点を奪われてしまった。

それでも日本は前半アディショナルタイム、左サイドから敵陣に進出するとペナルティーエリア内の左サイドで縦に走り込みながらボールを受けたMF福島望愛（のあ、JFAアカデミー福島）が相手を引き付けながら右足で深い切り返しを披露する。

これで相手との間を空けた福島が1つタメを作って右足を振り抜くと、勢いあるシュートがGKの手を弾いてサイドネットに吸い込まれて大きな同点ゴールになった。福島はまだ17歳だが、“飛び級”でこの世代の代表チームに招集されている。

SNS上では「海外チーム、WEリーグどこに行くのだろう。争奪戦必死」「レッズレディースのフロントよ、今すぐ獲得に動いてくれ」「何度見ても素晴らしい」「うますぎる」といった声があがっている。後半に4ゴールを奪った日本が5-2で勝利し、グループリーグ3連勝を達成。ベトナムと対戦する準々決勝への進出を決めた。（FOOTBALL ZONE編集部）