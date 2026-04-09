元横綱・若乃花の花田虎上（まさる）氏の妻・花田倉実（くみ）さんが、次女の入学式を報告し、親子ショットを披露した。

９日までに自身のインスタグラムを更新し、「今日はＭｏｋａの入学式 眩しいくらいの快晴！満開の時期は少し過ぎてしまって、若葉の緑が顔を出し始めていました」と青空の下で撮影した記念写真を投稿。

「１年ぶりの制服姿 ぐんとお姉さんになったように感じて朝から胸がいっぱいでした」と制服に身をつつんだ娘に感動し、「素敵な出会いや経験がたくさん待っていますように楽しい学校生活を送ってね」と思いを込めた。

次女はブルー系のリボンがさわやかな制服姿。倉実さんはベージュのセットアップに白のブラウスを合わせている。フォロワーからは「胸元のリボンが可愛いです 素敵な制服」「本当に制服姿がお姉さんになりましたね お似合いです」「制服も良く似合って一段と大人になられた様に見えますね」「すごく最近お姉さんになってますね！制服も可愛いですね」「制服姿、本当お姉さん！可愛い 中学校生活を楽しんで下さいね」などの声が寄せられている。

虎上氏は前妻のＭｉｅｋｏ（元・花田美恵子）と１９９４年に結婚し、４人の子供を授かるも２００７年に離婚。翌年に９歳年下の倉実夫人と再婚し、２人の娘が誕生した。虎上氏は１月にブログで「桃果が中学入試を受けて合格しました 本当に嬉しそうで良かったなぁと安心しました」と中学受験合格を報告していた。